Weber hat Buser eben doch informiert

Regierungsrat Thomas Weber (SVP) hat der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit gesagt, als er letzte Woche Begünstigungsvorwürfe entkräften wollte. Und: Der direkte Einfluss der Wirtschaftskammer und ihrer Chefs auf die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) ist einschneidender als bisher bekannt. Ein Kadermitarbeiter packt nun aus und zeigt der BaZ Originaldateien, die seine Aussagen bestätigen. Klar ist nun: Weber hat Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Buser direkt über die strafrechtlichen Probleme bei den Arbeitsmarktkontrollen informiert. Die strafrechtlich heiklen Verhandlungen über eine allfällige Einreichung einer Strafanzeige gegen die Wirtschaftskammer und Unia waren Chefsache. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Im Hintergrund tobt ein Konflikt um die sogenannte Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen (GAV). In Webers Direktion hat man herausgefunden, dass diese GAV seit acht Jahren gekündigt sind, was auch belegt ist, und dass die Sozialpartner über den Verein ZPK (heute AMKB) womöglich seit acht Jahren illegal Gebühren für ihre Kontrollen eintrieben – die Schadenssumme könnte dem Vernehmen nach über zehn Millionen Franken betragen. Das zuständige Amt Kiga wollte eine Strafanzeige unter anderem wegen Betrugs einreichen, welche jedoch von Weber, so der Vorwurf aus seiner Direktion, vorerst zurückgehalten wurde. Diese Vorwürfe der Begünstigung wurden letzte Woche publik und Regierungsrat Thomas Weber versuchte, diese an einer Pressekonferenz zu entkräften – einige Fragen blieben jedoch offen.

Weber geniesst einen guten Ruf, weshalb ihm niemand ein fragwürdiges, allenfalls strafbares Handeln zutraut. Nun zeigen Recherchen aber, dass Weber an der Pressekonferenz nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Im Interview mit der BaZ antwortete er auf die Frage, ob Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Buser Druck auf ihn ausübte, damit der Regierungsrat die Strafanzeige verhindere, wie folgt: «Auf mich sicher nicht. Ich hatte lange Zeit keinen direkten Kontakt mit Christoph Buser, ausser im Landrat», sagte Weber am 20. Juni. Doch das stimmt so nicht.

Regierungsbeschlüsse diktiert

Sieben Tage zuvor, am 13. Juni, hat Weber persönlich Buser über die strafrechtlichen Probleme informiert. Dann war jene Sitzung, an der sich der Regierungsrat gemäss seinen eigenen Juristen der Begünstigung schuldig gemacht habe könnte. Gemäss Sitzungsprotokoll waren sowohl Weber als auch der Wirtschaftskammer-Direktor Buser anwesend. Ebenso am hochrangigen Treffen mit dabei: Webers Generalsekretär Oliver Kungler, der Kiga-Vorsteher Thomas Keller, Kiga-Abteilungsleiter Stefan Bloch, Unia-Regionalchefin Sanja Pesic sowie die AMKB-Chefs Michael von Felten und Thomas Starke. Die Teilnehmerliste können die Strafverfolgungsbehörden im Protokoll der Sitzung nachprüfen, erklärt ein Kadermitarbeiter, der aus rechtlichen Gründen anonym bleiben muss. Damit ist klar: Weber hat entgegen seiner Darstellung direkt mit Buser und Pesic über ein womöglich auch sie betreffendes allfälliges Strafverfahren gesprochen.

Dass nach einer Indiskretion Weber letzte Woche die Strafanzeige dann doch einreichen liess, vermag seine Mitarbeiter nicht zu beruhigen: Sie werfen Weber nicht nur Falschaussagen vor, sondern dass er über die juristisch heiklen Machenschaften der Sozialpartner längst Bescheid gewusst habe, doch darüber hinwegschaue, und sowohl die Wirtschaftskammer als auch die Unia stets deckte. «Seit Jahren haben wir Befehle der Wirtschaftskammer-Bosse auszuführen», kritisiert der Mitarbeiter. Für Weber ist dies eine Verschwörung: «Es gibt die Komplotttheorie, wonach die Wirtschaftskammer den Kanton Baselland steuert und jeder bürgerliche Regierungsrat tut, was sie diktiert», sagte er im Interview mit der BaZ weiter. Nur: Eine Theorie ist dies nicht.

Der direkte Einfluss begann schon vor Webers Amtszeit, als aber bereits Thomas Keller Kiga-Chef war. Keller war von 1994 bis 2001 Geschäftspartner des Wirtschaftskammer-Gründers Hans-Rudolf Gysin und des Wirtschaftskammer-Präsidenten Andreas Schneider – Keller steht also der Wirtschaftskammer nahe. Die Wirtschaftskammer schreibe Gesetze, Leistungsvereinbarungen und sogar Regierungsbeschlüsse vor. Und selbst über Einsprachen, die sie selber betreffen, habe die Wirtschaftskammer im Namen des Kantons befunden, so der Insider. Auch das «Regionaljournal» vom Radio SRF hat über ähnliche Aussagen von Ex-Mitarbeitern berichtet.

Ein Beispiel: 2008 wollte der damalige Wirtschaftskammer-Chef Gysin die Allgemeinverbindlichkeit für den GAV für das Ausbaugewerbe erneuern und um die Möglichkeit, Kautionen zu erheben, ergänzen. Dagegen gingen Einsprachen von Unternehmen ein. Am 19. November 2008, so der Kadermitarbeiter, sei Gysin in Absprache mit dem damaligen Regierungsrat Peter Zwick mit einem USB-Stick auf der Direktion aufgetaucht und habe diesen dem Amtsleiter und einstigen Geschäftspartner Thomas Keller übergeben. Dieser gab den Stick einem weiteren Mitarbeiter weiter. Auf dem Datenträger: der abzusegnende Regierungsratsbeschluss inklusive Abweisung der Einsprachen.

Die BaZ ist im Besitz dieser Word-Datei und konnte diese prüfen. Die Metadaten belegen die Vorwürfe: Erstellt wurde die Datei mit dem Regierungsbeschluss am 9. 11. 2008 auf einem Computer mit der Kennung «zpktemp01». Bearbeitet wurde die Datei vom damaligen Geschäftsführer des sozialpartnerschaftlichen Vereins ZPK, welcher die Einhaltung der GAV kontrolliert. Deren Geschäftsführer war jedoch nie bei der ZPK, sondern bei der Wirtschaftskammer-Tochterfirma AMS angestellt. Kurzum: Die Wirtschaftskammer hat über AMS und ZPK in eigener Sache entschieden, die Direktion mit offiziellen Unterschriften die Vorgabe abgesegnet.

Der Austausch sei üblich

Aber auch Weber hat 2016, als Recherchen diverser Medien die juristisch heiklen und letztlich unhaltbaren Konstruktionen beleuchteten, Hand für einen neuen Verein, der AMKB heisst, geboten, der ebenfalls auf juristisch heiklen Füssen steht (die BaZ berichtete). Dieser Verein, der wie die Vorgängerorganisationen die Unternehmen kontrolliert, darf trotz Steuerbefreiung 35 Prozent Gewinn erwirtschaften. Der Kanton weiss jedoch nicht, wie im vergangenen Geschäftsjahr der Gewinn erwirtschaftet wurde und wo dieser hinging, wie Generalsekretär Kungler an der Pressekonferenz letzte Woche bestätigte. Auch hat, wie die BaZ ebenfalls bereits aufzeigte, die AMKB bei den Unternehmen mehr Daten erhoben, als das Gesetz zulässt. Weber wusste auch darüber Bescheid und hat an besagter Sitzung mit Buser vom 13. Juni seine Unterstützung für die AMKB bekräftigt. Auch das ist protokolliert und wird nicht bestritten.

Weber entgegnet auf Anfrage, «dass generell bei Verhandlungen über Verträge beziehungsweise Leistungsvereinbarungen Entwürfe zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht» werden. Über Einzelheiten des Treffens vom 13. Juni nimmt der Regierungsrat wegen des laufenden Verfahrens keine Stellung. Weber dementiert aber die Teilnehmerliste und damit das Treffen mit Christoph Buser nicht.

(Basler Zeitung)