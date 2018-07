Weber und die Arbeitsmarktkontrolle

Der von der Wirtschaftskammer Baselland und der Gewerkschaft Unia betriebene sozialpartnerschaftliche Verein für Arbeitsmarktkontrollen erhält vom Kanton 1,1, Millionen Franken Subventionen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und Lohndumping. Die Sozialpartner zweigen aber mindestens 50 Prozent dieser Steuergelder ab, sagen Quellen aus der Volkswirtschaftsdirektion von Regierungsrat Thomas Weber (SVP).

Tatsächlich untermauern öffentlich zugängliche Unterlagen die Aussagen der Kantonsmitarbeiter: Die Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe (AMKB) hat über 600 000 Franken zweckfremd dem Kanton verrechnet. Die AMKB, die von Wirtschaftskammer und Unia getragen wird, liess unsere Anfrage unbeantwortet. Der Kanton, der seit Mitte Mai von den Ungereimtheiten weiss, geht nicht konkret auf unsere Anfrage ein und dementiert nicht. Die Profiteure dieser Buchungen sind Wirtschaftskammer-nahe Unternehmer.

Regierungsrat Thomas Weber hat 2016 Hand geboten für die Gründung der AMKB. Dies, nachdem das bisherige Konstrukt der Wirtschaftskammer und Gewerkschaft (ZAK/ZPK) aus juristischen Gründen nicht mehr haltbar war. Aber auch der neue Verein steht juristisch auf wackligen Füssen (die BaZ berichtete). Nun liegt seit April der erste Jahresbericht der AMKB vor. Hinweise aus der Volkswirtschaftsdirektion und Recherchen der BaZ zeigen, in welchem Umfang die Sozialpartner weiterhin Steuergelder zweckfremd einsetzen. Nach einer Strafanzeige gegen die Sozialpartner und der möglichen Begünstigung durch Thomas Weber kommen weitere Missstände ans Licht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kanton soll Buchhaltung bezahlen

Die Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und der AMKB ist klar. Die AMKB erbringt folgende Leistungen für den Kanton:

1. Arbeitsmarktanalyse

2. Kontrollen

3. Beratung und Prävention.

Dafür erhält der steuerbefreite Verein insgesamt Subventionen von 1,1 Millionen Franken. Davon darf dieser Verein 35 Prozent Gewinn erwirtschaften. Gemäss Geschäftsbericht liegt der Ertrag 2017 bei 145 000 Franken. Zählt man die hohen Rückstellungen von beinahe 600 000 Franken dazu, wäre der Ertrag der AMKB dermassen gross, dass gemäss Leistungsvereinbarung die Subventionen gekürzt werden müssten. Auch ist nicht plausibel, weshalb ein Verein, der sich in Büros einmietet, 275 000 Franken für den Umbau ausgibt (siehe Text unten). Davon werden 65 000 Franken dem Kanton berechnet, obwohl dies die Leistungsvereinbarung nicht vorsieht.

Es sind einige Beispiele, welche die Kantonsmitarbeiter nennen, deren Hinweise sich verifizieren lassen: Die Buchführung und Revision gehörten ebenfalls nicht zu den in der Leistungsvereinbarung genannten Aufgaben, für die der Steuerzahler aufkommen müsste. Dennoch schlagen Buchführung und Revision mit 151 215 Franken zu Buche. Diese werden zwar von der AMKB unter «Gemeinkosten» verrechnet, doch auch diese trägt der Kanton zu 90 Prozent. Kommt hinzu, dass die AMKB auch Aufträge für weitere Institutionen übernimmt, doch auch diese Kontrollkosten werden dem Kanton aufgebürdet. So werden etwa die Fahrzeugkosten zu 100 Prozent dem Baselbieter Steuerzahler belastet.

«Es gibt noch offene Punkte»

Diese Buchungen waren Mitte Mai Thema an einem Treffen zwischen Kanton und AMKB. Dem Vernehmen nach sollen die Sozialpartner ein vom Kanton gefordertes Audit verweigert haben. Und nur einen Monat später war das heikle Treffen, an dem über die Einreichung einer Strafanzeige gegen die Sozialpartner diskutiert wurde. Selbst dann hat Weber der AMKB den Rücken gestärkt – das ist protokolliert.

Webers Sprecher Rolf Wirz betont in einer Stellungnahme, dass die AMKB die Kontrollziele erreicht habe und den Jahresbericht fristgerecht einreichte. Er spricht von zu installierenden internen Kontrollsystemen und weiteren Optimierungen für eine bessere Erfüllung der Aufgaben durch die AMKB. Auf die von der BaZ detailliert genannten Probleme geht die Volkswirtschaftsdirektion nicht ein. Allgemein sagt Wirz: «Aus Sicht des Kantons hat die Praxis gezeigt, dass für die Zukunft die Leistungsvereinbarung in wenigen Punkten präzisiert werden sollte.» Und: «Noch offene Punkte werden auf operativer Ebene bis Ende August 2018 besprochen.» Ob es sich bei diesen «offenen Punkten» um die genannten zweckfremden Verwendungen von Subventionen handelt, will Wirz nicht beantworten.

