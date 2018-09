Weg von Platz 25 unter den 26 Kantonen

Der Kanton Baselland plant eine Reform der Einkommens- und Vermögenssteuer. Im Zentrum steht dabei eine Anpassung der exotischen Steuerkurve, die für gute Steuerzahler im Vergleich zu anderen Kantonen extrem nachteilig ist. Die Regierung hat im Finanzplan für das Jahr 2022 Mindereinnahmen von 30 Millionen Franken «als Platzhalter» für die Revision berücksichtigt. Diese Ankündigung machte Finanzdirektor Anton Lauber bei der Präsentation des Ausgaben- und Finanzplans 2019 bis 2022.

Die durchschnittliche Baselbieter Steuerkurve – sie variiert noch je nach Gemeinde – zeichnet sich durch eine sehr niedrige Besteuerung tiefer Einkommen aus, steigt jedoch in der Folge stark an und führt zu hohen Steuerforderungen für Steuerpflichtige mit einem Einkommen von 100'000 Franken und mehr. Dies führt dazu, dass mittelständische und reiche Steuerpflichtige tendenziell davon abgehalten werden, in den Kanton Baselland zu ziehen. Die Nachbarkantone Aargau, Basel-Stadt und Solothurn sind für Steuerpflichtige mit gutem Einkommen günstiger.

Steuerhölle für Gutverdienende

Die Baselbieter Regierung möchte deshalb die heutige Steuerprogression näher an die sonst in der Schweiz übliche Steuerkurve heranführen. Der Blick auf die Tabelle der kantonalen Einkommenssteuern – inklusive durchschnittlicher Gemeindesteuern – zeigt mit steigenden Einkommen massive Unterschiede auf. Für Einzelpersonen mit kleinen Einkommen ist der Kanton Baselland steuergünstig. Für Personen mit einem steuerbaren Einkommen von 100'000 Franken und mehr oder für Familien mit einem steuerbaren Einkommen von 150'000 Franken und mehr ist Baselland eine Steuerhölle. Gemildert wird dies lediglich in einigen steuergünstigen Gemeinden des Unterbaselbiets.

Für einen Einpersonen-Haushalt mit 100'000 Franken steuerbarem Einkommen liegt Baselland im kantonalen Vergleich auf Platz 21. 15,67 Prozent des Einkommens gehen an Kanton und Gemeinde. Im Aargau sind es 12,53 Prozent, in Basel-Stadt 15,55 Prozent und in Solothurn 16,02 Prozent. Das Steuerparadies Zug verlangt 5,75 Prozent, der grosse Kanton Zürich 11,04 Prozent. Wer im krassesten Fall mit einem Einkommen von 100'000 Franken von Zug nach Liestal zieht, bezahlt das Dreifache, wer von Zürich nach Liestal zieht, immerhin noch das Eineinhalbfache an Einkommenssteuern.

Richtig teuer wird es im Baselbiet für sehr gut Verdienende mit Einkommen von 400'000 Franken und mehr. Hier liegt Baselland gar auf Platz 25 der 26 Kantone. Teurer ist nur noch der Kanton Waadt, für Millioneneinkommen der Kanton Genf. Bei einem Einkommen von einer Million Franken kassiert der Staat im Baselbiet 26,8 Prozent des Einkommens. Basel-Stadt kassiert 23,59 Prozent, Solothurn 22,34 Prozent und der Aargau 20,64 Prozent. Im steuergünstigsten Kanton Zug sind es 10,47 Prozent, in Zürich 24,19 Prozent. Der Kanton Aargau ist für sämtliche Einkommen steuergünstiger, Basel-Stadt ab einem Einkommen von 100'000 Franken, Solothurn ab einem solchen von 150'000 Franken.

Ähnlich verhält es sich bei Familien mit zwei Kindern. Für sie steigt der Kanton Baselland ab Einkommen von 150'000 Franken in die Schlussregionen der interkantonalen Rangliste ab. Im Baselbiet bezahlt eine Familie mit einem steuerbaren Einkommen von 150'000 Franken im Vergleich zum steuergünstigsten Kanton Zug das Fünffache an Steuern. Der Aargau ist ab einem Einkommen von 100'000 Franken günstiger, Basel-Stadt ab 200'000 und Solothurn ab 300'000 Franken.

Die Hälfte der Steuereinnahmen

Die Baselbieter Regierung erhofft sich von einer Korrektur der Steuerkurve, dass der Kanton Baselland für potenzielle, einkommensstarke Zuzüger wieder attraktiv wird – etwa für zuziehende Kader grosser Firmen. Hier spielt insbesondere der Vergleich zu Basel-Stadt eine Rolle. Für Baselland sind die Einkommen von 120'000 Franken und mehr besonders wichtig. Diese kommen nämlich für rund die Hälfte der gesamten Baselbieter Steuereinnahmen auf.

Die geplante Baselbieter Steuerrevision folgt auf die Anpassungen der Steuern bei den juristischen Personen im Zuge der Steuervorlage 17. Ab 2020 plant der Kanton Baselland mit der Abschaffung der Steuerprivilegien für die Statusgesellschaften den Satz der Gewinnsteuer für Unternehmen auf 13,45 Prozent zu senken. Damit läge das Baselbiet im interkantonalen Vergleich etwa auf Platz 12 bis 15 und nur wenig hinter Basel-Stadt. Heute belegt der Kanton Baselland Platz 17 unter den 26 Kantonen.

Gleichzeitig mit der Revision der Einkommenssteuer möchte die Regierung auch andere exotische Spezialitäten des Baselbieter Steuerwesens korrigieren und auf landesweit übliche Standards setzen. So sollen für die Vermögenssteuer die Liegenschaftswerte angepasst werden, sodass sie nicht mehr für die Bundessteuer mit einem Faktor 1,2 auf das nationale Niveau angehoben werden müssen.

Abgeschafft werden soll zudem der sogenannte Baselbieter Steuerwert für Wertpapiere. Der Kanton Baselland publiziert heute für Wertpapiere aus aller Welt einen eigenen Steuerwert, der vom sonst in der Schweiz üblichen Kurswert abweicht. Beim Baselbieter Steuerwert für Wertpapiere handelt es sich um den Mittelwert zwischen dem vom Bund vorgegebenen Verkehrswert und einem Kapitalisierungswert von drei Prozent des Bruttoertrags.

Die mit diesen Systemkorrekturen verbundenen höheren Belastungen bei der Vermögenssteuer würden mit der gleichzeitigen Revision der Einkommenssteuern mehr als wettgemacht. Die Abschaffung der Anomalien würde dazu führen, dass das Baselbieter Steuersystem im interkantonalen Vergleich transparenter würde – vor allem auch attraktiver für jene, die erhebliche Summen in die Baselbieter Staatskasse einzahlen.

