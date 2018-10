Weihnachten schon im Oktober

Nur ein erster Schritt

Kommentar von Thomas Dähler

Die Beschlüsse der beiden Regierungen zur Universität sind eine solide Basis für die Modalitäten der gemeinsamen Trägerschaft . Nicht mehr und nicht weniger. Vom Tisch sind damit Notlösungen, wie sie in der Vergangenheit getroffen werden mussten, damit die gemeinsame Hochschule überhaupt einigermassen schadlos über die Runden kommt. Das gestern vorgestellte Verhandlungsergebnis ist ausgewogen. Keiner der beiden Kantone geht als Verlierer aus dem Ringen hervor.



Die gestern etwas gar dick aufgetragene Freude über das erzielte Ergebnis vermag jedoch nicht darüber hinwegzutäuschen, dass damit nur die Modalitäten der Zusammenarbeit vereinbart sind. Die Basis ist gesetzt, inhaltlich aber stehen die Entscheide der zukünftigen Strategie noch aus. Auszuhandeln sind jetzt der Leistungsauftrag für die Jahre 2022–2025 sowie der Umfang der Bauinvestitionen, die es einzuleiten gilt. Auch wenn die Universität quantitativ nicht wie in der Vergangenheit wächst, kommen die Kantone nicht um die nötigen Mittel herum, die für die höher werdenden qualitativen Ansprüche notwendig sind. Ausserdem müssen sich die beiden Kantone auch auf eine Immobilienstrategie für die Universität einigen – insbesondere mit Blick auf die anstehenden grossen Bauvorhaben: in Münchenstein für Wirtschaft und Ökonomie, in Basel für Physik und Chemie.



Dabei kommt die Universität nicht darum herum, in ihrer Strategie historisch gewachsene Bereiche zu hinterfragen – und zu überlegen, in welche Forschungsbereiche mit Blick auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Region mehr als heute investiert werden muss. Der erste Schritt ist getan, weitere müssen jetzt folgen.