Wirtschaftskammer stellte sich übers Gesetz

Der Rechtsdienst der Baselbieter Regierung hat in einem bisher unbekannten vertraulichen Gutachten brisante Erkenntnisse festgehalten: Seit 2010 hat die Wirtschaftskammer den sozialpartnerschaftlichen Verein ZAK vorgeschoben, um zu verschleiern, dass der KMU-Verband die 650 000 Franken Steuergelder pro Jahr selber verwaltete. Das sei in mehrfacher Hinsicht gesetzeswidrig, so das 15-seitige Gutachten, welches der BaZ vorliegt. Der sonst für seine Zurückhaltung bekannte Rechtsdienst spricht von einem «Vertrauensverlust» und von «Pflichtverletzung» gegenüber der Regierung und verweist darauf, dass der Kanton die Arbeitsmarktkontrolle wieder selber durchführen könnte.

Doch damit nicht genug: Das deutlich formulierte Gutachten wurde bereits am 10. Juni 2016 erstellt. Dennoch hat die Baselbieter Regierung das Treiben der Wirtschaftskammer nicht gestoppt. Im Gegenteil: Vier Monate später stellte sie der ZAK und der Wirtschaftskammer einen Persilschein aus und half nochmals Monate später der Wirtschaftskammer beim Aufbau eines neuen, ebenfalls juristisch fragwürdig organisierten Vereins zur Arbeitsmarktkontrolle. Aber der Reihe nach.

Sechs Jahre nachdem Regierung und Landrat 2010 beschlossen hatten, die Kontrolle von Schwarzarbeit und Lohndumping an die Gewerkschaften und die Wirtschaftskammer auszulagern, gab die Regierung im April 2016 eine «Überprüfung des Rechtsverhältnisses der Zentralen Arbeitsmarkt-Kontrolle (ZAK) und der AMS Arbeitsmarkt-Service AG (AMS AG)/Gutachten» in Auftrag. Ausschlaggebend für dieses Mandat an die Hausjuristen dürften Medienberichte von 2015 gewesen sein.

Damals wurde bekannt, dass die ZAK einerseits zu wenig Kontrollen durchführte und die Kontrolleure nicht bei der ZAK, sondern bei der oben genannten Arbeitsmarkt-Service AG angestellt waren, die wiederum zu 100 Prozent der Familienausgleichskasse der Wirtschaftskammer gehört. Diese schwer durchschaubare, komplexe Firmenstruktur ist typisch für die Wirtschaftskammer. Der Sinn dahinter: Durch dieses Geflecht werden nicht alle Steuergelder für die Bekämpfung von Schwarzarbeit und Lohndumping eingesetzt, sondern sie landen auch bei der Wirtschaftskammer. Mehrfach wurde bereits darüber berichtet, dass eben die AMS das Personal der ZAK in Rechnung stellt und somit eine Marge für sich erwirtschaftet. Deswegen wurden Betrugsvorwürfe laut.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Ahnungslose Regierung?

Sein bisher geheimes Gutachten hat der Rechtsdienst der Regierung am 10. Juni 2016 an den Generalsekretär der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion geschickt. Die erste Frage, welche die Regierung an die Juristen stellte, hatte es bereits in sich: «Wie ist die Rechtsbeziehung zwischen ZAK und AMS AG zu werten?» Das bedeutet nichts anderes, als dass die Baselbieter Regierung bisher nicht wusste, wer genau die Einhaltung der Arbeitsgesetze kontrolliert. Die Kontrolleure haben hoheitliche Kompetenzen wie ein staatliches Amt: Sie können unter Androhung polizeilichen Zwangs die Herausgabe von Unterlagen erzwingen und fehlbare Unternehmen bestrafen. Der Rechtsdienst erklärt nun also dem Regierungsrat, dass es eine Leistungsvereinbarung zwischen ZAK und AMS AG gebe und dass darin alles, wirklich alles an die AMS abgetreten wird: Geschäftsführer, Kontrolleure, Infrastruktur. Selbst das Büro ist bei der AMS AG der Wirtschaftskammer angesiedelt.

Wie sehr die ZAK letztlich nur eine leere Hülle ist, erklärt der Rechtsdienst so: «Der Vorstand und die Mitglieder der ZAK (also Gewerkschafter und Vertreter der Wirtschaftskammer, die Redaktion) haben gegenüber dem Geschäftsführer, den Kontrolleuren (…) keine Arbeitgeber-Kompetenzen und kein direktes Weisungsrecht.» Das bedeutet, dass die AMS AG alle Geschäfte wahrnimmt, zu welchen sich die ZAK gegenüber dem Kanton Baselland verpflichtet hat. Die Juristen sprechen von einem «Outsourcing-Vertrag», «auch wenn die ZAK die ausgelagerten Aufgaben selbst gar nie wahrgenommen hat».

Während also die AMS AG sämtliche Arbeiten selber übernahm und letztlich nur den Chefs der Wirtschaftskammer verpflichtet ist, wurde diese Tatsache gegenüber den Behörden verschleiert: «Bei der AMS AG handelt es sich nicht um eine Hilfsperson der ZAK, auch wenn sie nach aussen in deren Namen auftritt», sagt der Rechtsdienst. Der Staat aber darf hoheitliche Aufgaben nur dann an Private vergeben, wenn er die Aufsicht behält. Dies ist hier jedoch nicht mehr der Fall, weil die ZAK nur eine leere Hülle war.

Der Rechtsdienst hält denn auch fest, dass nur die ZAK die Aufgaben hätte durchführen dürfen: «Die AMS AG erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen nicht.» Ob diese Auslagerung «sachgerecht ist», sei «angesichts der öffentlichen Interessen an einer Ausführung der Kontrollen durch ein paritätisch zusammengesetztes Kontrollorgan (…) sehr fraglich».

Steuergelder fliessen weiter

Die Auslagerung durch die ZAK an die AMS AG war 2015. Das Gutachten hält weiter fest, dass die ZAK auch für die Jahre 2010 bis 2015 «nie selbst tätig» war, sondern die Kontrollen bereits früher auslagerte, und zwar an die Familienausgleichskasse der Wirtschaftskammer. Diese besorgt die Familienzulagen für die Verbandsmitglieder – Arbeitsmarktkontrollen gehören in der Regel nicht zum Tätigkeitsfeld von Ausgleichskassen. Damit ist jedoch auch klar: Steuergelder flossen direkt auf das Konto der Familienausgleichskasse der Wirtschaftskammer. Das widerspricht dem Willen der Politik und dem Gesetz. Die Juristen stellen diesbezüglich auch die Frage in den Raum, ob dieses gesetzeswidrige Vorgehen «unter stillschweigender Duldung des Kantons erfolgt ist».

Und selbst wenn die Abtretung der Kontrolltätigkeiten von der ZAK an die AMS möglich gewesen wäre, so die Juristen, hätte diese ausgeschrieben werden müssen. Die ZAK habe sich «vollkommen» über das Submissionsgesetz «hinweggesetzt»: Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die ZAK klar gegen die Grundsätze des Vergaberechts verstossen hat.

Was tat die Regierung nach dem Gutachten: Vier Monate später, am 1. November 2016, teilte die Regierung mit, dass die ZAK und die AMS AG keine Steuergelder unlauter verwendet hätten. Dieser Persilschein stützte sich auf ein Gutachten der Revisionsfirma KPMG. Wie die BaZ bereits aufdeckte, belegt dieser Bericht ebenfalls eine schier endlose Auflistung von Verfehlungen – liefert also keinerlei Anhaltspunkte für den regierungsrätlichen Persilschein. Und im Januar 2017 bot die Regierung schliesslich Hand für den neuen Verein AMKB, der die ZAK ablöste. Diese neue Organisation steht jedoch auch juristisch auf wackeligen Füssen, wie die BaZ ebenfalls bereits berichtet hat.

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion sagt auf Anfrage zum Gutachten: «Die VGD beurteilte das Gutachten als wertvoll, insbesondere die im Gutachten abgeleiteten Konsequenzen für die ab 2017 abzuschliessende Leistungsvereinbarung. Die dort festgehaltenen Empfehlungen wurden beim Abschluss der neuen, aktuell geltenden Leistungsvereinbarung mit der AMKB berücksichtigt.» Die Kontrolleure sind seit Mitte 2017 in der Tat direkt bei der AMKB angestellt. Damit sind, finanziell betrachtet, auch Margen auf das Personal nicht mehr möglich. Doch die Subventionen fliessen weiter: Die steuerbefreite weil nicht gewinnorientierte AMKB darf pro Jahr rund 350 000 Franken Gewinn erwirtschaften – dies bei Steuergeldern für Lohndumping- und Schwarzarbeitbekämpfung von einer Million Franken. (Basler Zeitung)