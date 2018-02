Basel übersteht die Kälte gelassen

Es soll dieser Tage am Südpol ungefähr die gleiche Temperatur herrschen wie in unserer Hemisphäre. Allerdings ist am Südpol gerade Sommer, während wir hier das haben, was man einen Märzwinter nennt.

Es sind Tage tränender Augen und triefender Nasen, Tage frostiger Schönheit mit einer eisigen Luft, die einen langen Weg hinter sich hat. Es ist Nordpol-Luft, die nach Russland gedrungen ist und von dort nur unwesentlich aufgewärmt von einem kraftvollen Ostwind zu uns getrieben wird, wobei «angesogen» das bessere Wort wäre.

Manchmal macht auch das Wetter auf verkehrte Welt. Das Hochdruckgebiet, das im Grunde im Süden liegen sollte, liegt jetzt weitflächig über Skandinavien, während im Süden ein Tief sich eingenistet hat. Die gegenläufige Rotation der beiden Systeme entwickelt nun nicht wie bei umgekehrter Lage einen Sog gegen Westen, sondern gegen Osten.

«Arctic Outbreak» nennt man das oder auch «Russenpeitsche», und der Begriff umschreibt eine Luft, die so kalt ist, dass sie brennt. Und so sind wir noch bis Donnerstag, wenn der meteorologische Frühling beginnt, wohl im unaufhörlichen Würgegriff der Kälte. Mit ein bisschen Glück ist die Russenpeitsche die letzte Visitenkarte eines Winters, der über alles gesehen eine milde Handschrift hatte.

Keine Zwischenfälle in Region

Mit dem aktuellen Temperatursturz scheint die Region bislang ganz gut zurechtzukommen. Die Blaulichtorganisationen in Stadt und Land vermelden keine besonderen Vorkommnisse im Zusammenhang mit den sibirischen Verhältnissen. Das Basler Unispital teilt sogar mit, seit der Fasnacht sei der Betrieb wieder ruhiger geworden. Technische Beeinträchtigungen bestünden keine. Gleichermassen erfreulich präsentiert sich die Situation beim Kantonsspital Baselland.

Auch am EuroAirport hatte das frostige Wetter bislang kaum Auswirkungen. Bloss ein Flug nach London wurde annulliert, weil im Königreich ebenfalls garstige Bedingungen herrschen.

Die Notschlafstelle kann das bewältigen

Störungsfrei unterwegs sind ebenso die BVB. Die Fahrleitungen würden «präventiv» drei Mal wöchentlich enteist, insbesondere die ländlichen Streckenabschnitte. «Das Funktionieren der Gleisanlagen wird zudem durch Weichenheizungen sichergestellt», schreibt BVB-Sprecherin Sonja Körkel. Wegen der tiefen Temperaturen könnten allerdings die Gleisanlagen und die Wartehallen derzeit nicht gereinigt werden. Die Spuren der Fasnacht seien deshalb «ein bisschen länger zu sehen» als in den letzten Jahren.

Bei der Basler Notschlafstelle waren in der Nacht vom Sonntag auf Montag 55 der 75 Betten belegt. Aufgrund von Erfahrungswerten glaubt Amtsleiter Ruedi Illes nicht, dass man an Kapazitätsgrenzen stossen wird. «Zur Not können wir zusätzliche Matratzen und Decken im Aufenthaltsraum zur Verfügung stellen.» (Basler Zeitung)