Der Kampf um den Chall beginnt

In der Gemeinde Kleinlützel weht offenbar ein anderer Wind als in der Nachbargemeinde Liesberg. Mangels Wirtschaftlichkeit hat dort Ende Mai der regionale Energieversorger EMB ein Windparkprojekt «vorläufig sistiert». Ausschlaggebend dafür waren auch die lokalen Windverhältnisse. «Ausgegangen war man von durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von fünf Metern pro Sekunde. Diese wurden jedoch um rund 10 Prozent unterschritten.»

Knapp einen Monat später gab auch der andere grosse Baselbieter Energieversorger, die Elektra Baselland (EBL), bekannt, ein geplantes Windpark-Projekt auf Eis zu legen. Auf dem Schleifenberg bei Liestal hat der Wind zwar stärker geblasen, letztlich waren der EBL und der Adev die Risiken zu hoch. «Einerseits ist der Erhalt einer Einspeisevergütung sehr ungewiss, anderseits sind die Strompreise nach wie vor tief und liegen unterhalb einer für einen Investitionsentscheid notwendigen Höhe», teilte die EBL am 26. Juni mit.

Obwohl die gross angekündigte Windoffensive Baselland inzwischen zum lauen Lüftchen geworden ist, planen die Industriellen Werke Basel (IWB) im Naherholungsgebiet Chall weiter. An einer Orientierungsversammlung von heute Abend wollen sich der Kleinlützler Gemeinde- und Bürgerrat Rückendeckung für ihr Vorhaben holen. Äussern dürfen sich nur die Einwohner und Projekt-Initianten. Dem Verein Wind-Still wurde ein Redeverbot auferlegt. Gemeindepräsident Martin Borer (SP) bestätigt, dass deren Vertreter nur als Zuhörer zugelassen sind.

Aus Ärger («Die Vertreter von Wind-Still sind an dieser Veranstaltung nicht erwünscht») informierte der Verein deshalb die Bevölkerung mit einem Faltprospekt über seine Einwände. Am besten sei es, das Projekt von Anfang an zu verhindern – «zum Schutz von Anwohnern, Flora und Fauna. Und wegen der Verschleuderung von Steuergeldern», wurde argumentiert.

Der Lärm bei Normalbetrieb sei zu vergleichen mit einer laufenden Motorsäge – und das während 24 Stunden am Tag. Empfohlene Mindestabstände zum Wohngebiet würden zum Teil massiv unterschritten. Wegen Eiswurf könnten Challmatte und Challhöhe im Winter nicht mehr als Wandergebiet begangen werden. Die 200 Meter hohen Anlagen, die das Roche-Hochhaus in Basel überragten, würden die Landschaft verschandeln und den Natur- und Vogelschutz mit Füssen treten. Zudem wäre wegen zu wenig Wind «nur eine sehr geringe Stromproduktion möglich».

Gemeinderat im Vorteil

Rein theoretisch hätte der Kleinlützler Gemeinderat die heutige Orientierungsversammlung gar nicht durchführen müssen. Als Planungsbehörde kann er in Eigenregie den Standort Challhöhe dem Kanton Solothurn als Potenzialgebiet für einen Windpark empfehlen. Ursprünglich wollte man in Solothurn den Bau von Windparks nur in den im Richtplan festgelegten Gebieten zulassen. Als mögliche Standorte wurden der Grenchenberg, der Raum Kienberg, Balsthal-Laupersdorf, aber auch der Scheltenpass und das Gebiet Seewen-Nunningen ausgeschieden.

«Auf diese Weise wollten wir vermeiden, dass über den ganzen Jura hinweg Windparks entstehen», sagt Brigitte Schelble vom Raumplanungsamt. Seit 2017 können nun Gemeinden die Aufnahme von Gebieten für Windparks in den Richtplan beim Kanton beantragen. Das Gebiet Challhöhe liegt in der Juraschutzzone, in welcher strenge Anforderungen an Bauten und Anlagen gelten. Für das Kleinlützler Projekt spricht, dass der Kanton Solothurn in seinem Energiekonzept Windenergie fördern will. Allerdings geht Schelble davon aus, dass wie andernorts ein jahrelanger rechtlicher Streit die Weiterentwicklung des Projekts verzögern oder verunmöglichen könnte.

Da aber der Gemeinderat auch über das Nutzungsplanverfahren erstinstanzlich entscheiden wird, dürfte das umstrittene Projekt erst vor Verwaltungsgericht in der gebotenen Unabhängigkeit geprüft werden. Wie diese Bedenken von Umweltschützern gewichtet werden, wurde erst unlängst im Fall des Projekts auf dem Grenchenberg deutlich. Es schmetterte die Einsprachen unisono ab.

Umfrage Naturschützer und Anwohner wollen von einer Windkraftanlage auf dem Chall bei Kleinlützel nichts wissen. Soll auf Windräder auf dem Chall verzichtet werden? Ja

Nein

Abstimmen Ja 62.5% Nein 37.5% 352 Stimmen Ja 62.5% Nein 37.5% 352 Stimmen



(Basler Zeitung)