Juristenstreit um Fessenheim

Der französische Präsident ist von den Basler Regierungen an das Versprechen seines Vorgängers erinnert worden, das AKW Fessenheim stillzulegen. Mehr...

Die Stromkonzerne Alpiq, Axpo und BKW wollen künftig keinen Strom aus dem umstrittenen französischen Atomkraftwerk Fessenheim mehr importieren. Sie lösen den Vertrag mit der Betreiberin Electricité de France (EDF) per Ende Jahr auf. Mehr...

Der Kanton Basel-Stadt will seinen Gaststatus in der Informations- und Überwachungs-Kommission des Atomkraftwerks Fessenheim in eine ordentliche Mitgliedschaft umwandeln. Mehr...