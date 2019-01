Lockerer Umgang mit dem Wohnsitz

Der Vorgang könnte normaler nicht sein. Eine Studentin und ein Student, beide 24 Jahre alt, suchen per Facebook ab Mai dieses Jahres eine gemeinsame Wohnung oder, wie sie schreiben, «ein Zuhause» in Basel – etwa drei Zimmer zu einem zahlbaren Preis. Was die Wohnungssuche in der Stadt etwas pikant erscheinen lässt, ist jedoch der Umstand, dass die beiden Suchenden keine x-beliebigen Studis sind. Bei Jonas Eggmann (24) aus Muttenz und Julia Baumgartner (24) aus Füllinsdorf handelt es sich nämlich um zwei nicht ganz unbekannte, politisch engagierte Persönlichkeiten.

Julia Baumgartner ist ehemalige Co-Präsidentin der Juso Baselland und Mitglied der Gemeindekommission in Füllinsdorf. Jonas Eggmann ist Co-Präsident der SP Muttenz und ebenfalls Mitglied der dortigen Gemeindekommission. Und beide kandidieren für den Landrat, der am 31. März neu gewählt wird. Julia Baumgartner auf der SP-Liste Pratteln und Jonas Eggmann auf der SP-Liste Muttenz.

Nun ist es aber so, dass nur in den Landrat gewählt werden kann, wer auch seinen oder ihren Wohnsitz im Kanton Baselland hat. Das steht zwar nicht ganz so deutlich in der Baselbieter Verfassung. Dadurch aber, dass wer wählbar sein will, stimmberechtigt sein muss (§50 der Kantonsverfassung), und dass für die Stimmberechtigung ein politischer Wohnsitz im Kanton nötig ist (§21), besteht dennoch kein Zweifel an der Wohnsitzvoraussetzung. Abgesehen davon wird diese auch von niemandem bestritten.

Auch von den Betroffenen selber nicht, die vielmehr betonen, dass sie ihren Wohnsitz nicht zu wechseln gedenken, sondern als Wochenaufenthalter nach Basel ziehen wollen. Julia Baumgartner macht gegenüber der BaZ denn auch geltend, dass ihr Lebensmittelpunkt weiterhin Füllinsdorf bleiben werde, wo sie den Kirchenchor leitet. «Ich fühle mich der Gemeinde und dem Kanton nicht weniger verbunden, nur weil ich in Basel studiere und dort Wochenaufenthalterin bin.»

Was ist «ein Zuhause»?

Auch Jonas Eggmann erklärt, dass es bei ihm nicht um einen Wohnsitzwechsel gehe. «Seit Jahren engagiere ich mich in Muttenz. Dies werde ich auch weiterhin im selben Masse tun und sämtliche kommunalen Ämter weiterführen. Ausserdem ist das Privatsache. Mehr will ich dazu nicht sagen.» Und er erhält Rückendeckung von SP-Präsident Adil Koller. Die Lebensrealität der Jungen sei heute einfach so, dass viele in der Stadt in einer WG wohnten und sich auf dem Land engagierten. «Die Hauptsache ist, dass sie sich für den Kanton einsetzen. Alles andere ist aus meiner Sicht privat», sagt Koller.

Ganz so privat ist der Wohnsitz freilich nicht – vor allem dann nicht, wenn Steuern oder eben öffentliche Ämter zur Diskussion stehen. Und entgegen den Äusserungen von Adil Koller geht es hier auch nicht um einen WG-Platz, sondern um eine Dreizimmerwohnung – oder wie die beiden auf Facebook schreiben, um «ein Zuhause». Ein Wochenaufenthalt in Basel mag für jemanden, der in Füllinsdorf wohnt, noch angehen. Ein Muttenzer aber könnte in Erklärungsnotstand geraten.

Auf bürgerlicher Seite besteht jedenfalls wenig Verständnis für die grosszügige Auslegung der Wohnsitzfrage. Für Jurist und FDP-Landrat Marc Schinzel ist ein solches Verhalten nicht nachahmenswert. «Die Regelung mit dem Wochenaufenthalt würde auf diese Weise zu sehr ausgereizt», sagt der Binninger. Er könnte sich jedenfalls Ähnliches für sich selbst nicht vorstellen. Sein Fraktionskollege Balz Stückelberger geht die Sache pragmatisch an: «Entweder die beiden nehmen die Politik nicht ganz ernst oder sie erachten ihre Wahlchancen als sehr tief», sagt Stückelberger. Mit anderen Worten: Bevor die Sache zum Rechtsfall werden könnte, entscheidet die Wählerschaft. (Basler Zeitung)