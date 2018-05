Mann zankt sich mit Papagei

Zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz kam es am Montagnachmittag in Lörrach. Besorgte Anwohner alamierten die Polizei via Notruf, weil sich zwei Leute ununterbrochen anschreien würden.

In der betreffenden Wohnung herrschte jedoch bereits wieder Ruhe, als die Beamten eintrafen. Zuhause waren nur ein 22-jähriger Mann, der die Wohnung seiner Freundin hütete, und deren Papagei. Mit dem habe er sich soeben gestritten, teilte der junge Mann den Beamten mit. Der bereits in die Jahre gekommene Papagei gebe dauernd Geräusche von sich. Sprechen könne er zwar nicht, aber bellen. Der junge Deutsche regte sich darüber so auf, dass er den Vogel ärgerlich zusammenpfiff. Dieser gab im selben Tonfall zurück, worauf sich Mann und Vogel gegenseitig hochschaukelten.

Der Streit war zwischenzeitlich wieder beigelegt und, da keiner der beiden Beteiligten Verletzungen hatte, rückten die Beamten mit einem leichten Schmunzeln anschliessend wieder ab. (kha/sda)