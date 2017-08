Sachschaden nach Brand in Prattler Lagerhalle

Ein Brand in einer Lagerhalle in Pratteln BL ist heute am späten Nachmittag glimpflich ausgegangen. Es wurde niemand verletzt. Der starke Rauch sei gemäss ersten Erkenntnissen keine Gefahr für Mensch und Umwelt.

Das Feuer war kurz vor 16.15 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei sei bereits starker Rauch aus dem Gebäude der Transportfirma MAT gedrungen.

Die Feuerwehr stand auch am frühen Abend noch im Einsatz, hatte den Brand aber unter Kontrolle. Aufgrund des Brandes kam es rund um das Gebiet «Grüssen» in Pratteln zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei empfahl, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (nag/sda)