Schweizer Tourist findet sein Auto nicht mehr

Der Schweizer Tourist erschien am Fronleichnam sichtlich bedrückt auf dem Polizeirevier, wie das Polizeipräsidium am Freitag mitteilte. Der 71-Jährige schilderte, er habe sein Auto in der Nähe des Zentrums abgestellt. Seine Suche habe jedoch nicht zum Erfolg geführt.

Die Polizeibeamten setzten den Rentner in den Streifenwagen und machten sich gemeinsam auf die Suche. Das Auto wurde gefunden: «Es stand ordentlich geparkt in der Emil-Frey-Strasse», schreibt die Polizei: «Der Fahrer bedankte sich herzlich bei den Beamten für die spontane Hilfe und trat danach den Heimweg an.» (kha/sda)