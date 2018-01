Tierfanatiker lässt 150 Schildkröten zurück

Hansruedi Thommen weiss nicht mehr weiter. Als der Gärtner aus Möhlin vor gut zwei Jahren aufgehört hatte, Kübelpflanzen zu verkaufen, hatte er für eines seiner Gewächshäuser keine Verwendung mehr. Seither hat Thommen die 650 Quadratmeter grosse Fläche an einen Tierfanatiker aus Rothenfluh vermietet. Weil dieser Anfang Jahr überraschend verstorben ist, sitzt der 82-Jährige nun auf rund 150 Schildkröten. Das Schlimmste ist für Thommen dabei, dass die Tiere auf engstem Raum und in unsauberen Behältern untergebracht sind. «So etwas kann man nicht Tierhaltung nennen. Die Schildkröten tun mir einfach nur leid», sagt er.

Die Angehörigen des verstorbenen Mieters wollen nicht für die Miete aufkommen und sich auch nicht um die Tiere kümmern. «Die Familie hat nun zwei Freunde des Verstorbenen damit beauftragt, die Tiere zu füttern», sagt Thommen. Ihm fehlen jedoch monatlich 2000 Franken Miete. Ausserdem kommt er derzeit zusätzlich auch für die Strom- und Wasserkosten auf. Denn wenn die Gefässe nicht geheizt würden, bedeute dies für einige Schildkröten den Tod.

Thommen hätte zwar die Möglichkeit, das Mietverhältnis zu kündigen und eine Zwangsräumung durch die Polizei zu veranlassen. Doch das will er nicht: «Das würde ich nicht übers Herz bringen», sagt Thommen, der in den Sechzigern während 17 Jahren in Übersee gelebt hat und in dieser Zeit auch im Dschungel unterwegs war. «Ich habe die unterschiedlichsten Tiere in der freien Wildnis gesehen. Deshalb leide ich beim Anblick der Schildkröten in diesen kleinen Boxen besonders.»

Bei den Schildkröten handelt es sich um verschiedene Arten. Neben winzigen Landschildkröten, die sich derzeit in der Erde vergraben haben und Winterschlaf halten, finden sich im Möhliner Gewächshaus auch aggressive Schnappschildkröten mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern (Bild unten rechts). Laut Thommen hätte der verstorbene Reptiliensammler immer wieder Probleme mit Cites gehabt, dem Artenschutz des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Der Gewächshaus-Vermieter schliesst nicht aus, dass es sich bei einigen Schildkröten sogar um geschmuggelte Tiere handelt.

Vor über einer Woche habe Thommen beim BLV angerufen und um Hilfe gebeten. Der versprochene Rückruf sei bisher nicht erfolgt. Auf Anfrage der BaZ teilte das BLV mit, dass in solchen Fällen der Kanton oder der kantonale Tierschutz zuständig seien.

Wer ist verantwortlich?

Der Veterinärdienst des Kantons Aargau hat laut Angaben der Kantonstierärztin Erika Wunderlin erst vor drei Tagen erfahren, dass der Besitzer der Schildkröten gestorben ist. «Über die Zukunft der Tierhaltung in Möhlin haben prinzipiell die nach dem Tode des Tierhalters rechtmässigen Besitzer, also dessen Erben, zu entscheiden. Diese sind für die Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und aller weiteren Vorschriften zuständig», sagt Wunderlin. Der Veterinärdienst werde mit den Hinterbliebenen Kontakt aufnehmen und den Sachverhalt zu klären versuchen. Thommen streitet indes ab, dass es an den Erben liegt: «Es sind das BLV und die eidgenössische Zollverwaltung, die verantwortlich sind. Wegen ihnen geht es nicht vorwärts.»

Es scheint sich also niemand in der Pflicht zu sehen, Hansruedi Thommen zu helfen und etwas an der Situation zu ändern. Die Tatsache, dass der Mieter im Baselbiet gelebt, die Tiere aber im Aargau gehalten hat, dürfte die ganze Sache nicht vereinfachen.

Bei der Medienstelle des Basler Zoos war gestern niemand zu erreichen, der die BaZ darüber informieren konnte, ob der Zolli Bedarf allenfalls Bedarf an 150 Schildkröten hätte.