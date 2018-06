Trotz Fahrverbot und zudem unter Drogeneinwirkung am Steuer

In der Nacht zum Montag zog die Polizei in Brombach einen Motorradfahrer aus dem Verkehr. Der 45-Jährige fiel kurz vor 1 Uhr einer Polizeistreife auf und sollte kontrolliert werden. Der Mann ignorierte das Anhaltesignal, worauf die Beamten das Blaulicht einschalteten. Auch dies beeindruckte den Zweiradfahrer nicht, worauf ihm gehupt wurde. Letztlich hielt der Rollerfahrer dann doch an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen 45-Jährigen aktuell ein Fahrverbot besteht und sein Führerschein amtlich verwahrt wird. Des Weiteren ergab sich der Verdacht auf Drogeneinwirkung, was ein Test bestätigte. Es war nicht das erste Mal, dass der Mann unter Drogeneinwirkung am Strassenverkehr teilnahm. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und wurde erneut angezeigt. Auf seinen Führerschein wird er nun wohl noch länger warten müssen.