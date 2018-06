Zwei Männer wegen Drogenhandel festgenommen

Bei einer gross angelegten Durchsuchungsaktion der Polizei wurdeam Mittwochmorgen zwei Männer in der Schweiz, im Umland von Basel, in Untersuchungshaft genommen. Es handelt sich laut Angaben der Polizei um einen Schweizer und einen Deutschen. Der Verdacht lautet auf bandenmässigen Betäubungsmittelhandel. Im Laufe der Grossaktion wurden 17 Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen, sowie Wohnungen und Geschäftsräume in Singen, Schopfheim, Maulburg, Steinen, Lörrach und Basel durchsucht. Die Polizei konnte beträchtliche Mengen an Marihuana, Waffen und Bargeld im fünfstelligen Bereich sicherstellen.

Das Kriminalkommissariat Lörrach führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen schon seit der Mitte des letzten Jahres Ermittlungen gegen eine Gruppierung von 18 Männer zwischen 20 und 30 Jahren durch. Sie sollen aus Konstanz, Lörrach und Basel-Stadt stammen und im grossen Stil mit Drogen handeln.