39-Jähriger wird in der Webergasse bewusstlos geschlagen

Ein 39-jähriger Mann wird bei einer Auseinandersetzung in der Webergasse gegen 04.30 am Sonntagmorgen verletzt. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass es zwischen dem 39-Jährigen und weiteren Personen zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. In der Folge wurde der 39-Jährige zu Boden geschlagen und blieb bewusstlos auf der Strasse liegen. Bis zum Eintreffen der Rettungsdienste wurde er durch Passanten betreut.

Zwei Männer, welche offensichtlich an der Tat beteiligt waren, flüchteten durch die Untere Rebgasse und von dort aus in Richtung Kaserne, Klybeckstrasse bzw. Rappoltshof. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Das Opfer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde durch den Notarzt und die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen.

Gesucht werden:

1. Unbekannter, 18-20 Jahre alt, 160-170 cm gross, kurze schwarze Haare, trug blaue Jacke und blaue Hose, sprach Baslerdialekt

2. Unbekannter, junger Mann, sprach Schweizerdeutsch, nähere Angaben liegen nicht vor

Der genaue Tathergang und der Grund der Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben ko?nnen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der na?chsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.