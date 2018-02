3-D-Fussgängerstreifen soll in Basel getestet werden

Das Bau- und Verkehrsdepartement von SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels hat gestern einen neuen Auftrag gefasst. Der Grosse Rat fordert die Verkehrsplaner auf, in Basel einen Fussgängerstreifen derart auf die Strasse zu malen, dass er in der Wahrnehmung der herannahenden Auto- oder Velofahrer plastisch wirkt. «Es handelt sich um eine optische Täuschung. Der Fussgängerstreifen erscheint als Balken und signalisiert ein Hindernis, wodurch die Verkehrsteilnehmer bremsen oder Bremsbereitschaft erstellen», sagte die grüne Grossrätin Michelle Lachenmeier im Parlament. Auf den Fussgängerstreifen passierten viele Unfälle. Die plastische Gestaltung könnte das Risiko, zu verunglücken, vermindern und die Sicherheit für Fussgänger erhöhen, argumentierte Lachenmeier, die den Vorstoss eingereicht hat.

Die Idee des 3-D-Fussgängerstreifens stammt ursprünglich aus Indien. Seit sie in Delhi aufgemalt würden, hätte sich die Zahl der Verkehrsunfälle gemäss Tages-Anzeiger «erheblich» verringert. Medial auf sich aufmerksam gemacht hat der Streifen im letzten Herbst, weil die Behörden im isländischen Städtchen Ísafjörður ein Exemplar auf die Strasse gepinselt haben.

Im Grossen Rat wurden auch kritische Stimmen gegen einen Versuch mit den Balken laut. So sagte etwa SVP-Grossrätin Daniela Stumpf, dass die Wirkung solcher 3-D-Fussgängerstreifen nicht erwiesen sei. «Zudem dürften sie für Fussgänger eher verwirrend sein und die Leute könnten darauf stehen bleiben, um sich fotografieren zu lassen.»

Beatrice Isler (CVP/EVP) sprach sich gegen die Fussgängerstreifen aus, weil sie negative Auswirkungen auf Menschen mit einer Krankheit befürchtet. «Mein Vater getraute sich während seiner Krankheit nicht mehr, über eine Türschwelle zu gehen.» Es habe ihn immer viel Überwindung gekostet. Ähnliches könnte auch bei diesen Fussgängerstreifen passieren.

Rechtliche Bedenken

Die meisten Voten in der Diskussion zielten auf die verkehrsrechtliche Situation ab. So sagte etwa SVP-Grossrat Felix Wehrli, dass die Fussgängerstreifen in der Schweiz stark reflektierend aufgezogen werden müssten. LDP-Grossrat Michael Köchlin bemühte die Signalisationsverordnung aus dem Jahre 1979. Dort sei festgehalten, dass Fussgängerstreifen durch gelbe Balken gekennzeichnet sein müssten. Wolle man andere Fussgängerstreifen, müsste die Bundesverordnung geändert werden.

Das sei durchaus möglich, sagte SP-Grossrätin Sasha Mazzotti. «Zebrastreifen stehen nicht unter Schutz vor einer Veränderung.» Basel solle solche 3-D-Streifen als Pilotprojekt ausprobieren. Für eine «gute Idee» befand dies René Häfliger. «Bei diesen Fussgängerstreifen reduziert man das Tempo, wenn man angefahren kommt. Das ist genau das, was man erreichen will», sagte der LDP-Grossrat.

Die Verkehrsplaner müssen nun – wie beim Versuch für das Rechtsabbiegen mit dem Velo bei Rot – beim Bundesamt für Strassen vorstellig werden, um dort eine Ausnahmebewilligung für das Aufmalen solcher 3-D-Streifen zu holen. Wie Martin Guggi, Leiter Recht und Bewilligungen bei der Dienstabteilung Verkehr in Zürich, dem Tages-Anzeiger sagte, weiche der 3-D-Fussgängerstreifen so stark von den gesetzlichen Vorgaben ab, dass er nur im Rahmen eines Versuchs mit Einwilligung des Bundesamts für Strassen angebracht werden könne. (Basler Zeitung)