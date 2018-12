400'000 Franken im Jahr für Swisspeace

Die heute in Bern domizilierte Swisspeace führt als landesweit wichtigstes Institut für angewandte Friedensforschung in Basel bereits seit 2017 jährlich das Basel Peace Forum durch, dies jeweils im Vorfeld des Davoser World Economic Forum. Der Baselstädter Zuschuss soll gemäss Regierung Forschung und Forum mitfinanzieren. Die Unterstützung des Stadtkantons ist an die Bedingung geknüpft, dass die Stiftung ihren Sitz bis 2019 ans Rheinknie verlegt - entsprechende Absichtserklärungen wurden abgegeben. Direktor der Stiftung ist der Basler Politikwissenschafts-Professor Laurent Goetschel.

Von der Subvention entfallen 300'000 Franken auf den Betriebsbeitrag und 100'000 Franken auf das Forum. Das internationale Friedensforum mit rund 200 Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Diplomatie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft wird auch vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitgetragen. (cj/sda)