5000 Glitzerkugeln als Weihnachtsdeko

Es sind wieder positivere Töne zu hören bei den Basler Detailhändlern. Nach dem Franken-Schock und dem Knick verursacht durch den Einkaufstourismus nach Deutschland verspüren sie wieder eine Rückkehr der Kunden und eine steigende Lust, in Basel einzukaufen. «Die Zahlen zeigen einen leichten Trend nach oben in vielen Segmenten und das stimmt einen zuversichtlich. Grundsätzlich ist es heute jedoch bereits ein Erfolg, wenn sich das Geschäft stabilisiert», sagt Mathias Böhm von der Organisation Pro Innerstadt. «Für das Einkaufen spielen die Gesamtatmosphäre und das Erlebnis eine immer wichtigere Rolle, das Produkt rutscht ein wenig in den Hintergrund, da andere Angebotskanäle zunehmend wichtiger werden.»

Im Globus Basel beim Marktplatz haben sich Roger Rittscher und sein Team etwas Besonderes einfallen lassen: Rund um einen Foto-Point für Selfies haben sie Dutzende von Spiegelkugeln aufgehängt. Rittscher spricht von einer «Hyperinszenierung», die bei den Leuten gut ankommt. In der Manor-Filiale an der Greifengasse in Basel verzeichnet Geschäftsleiter Alain Bücheli ein grosses Interesse an Parfums und Stofftieren. (hws)