8500 Personen wollen keinen Leinenzwang in den Langen Erlen

Auf eine so breite Unterstützung hatten Michèle Brunner und Bruno Bartl nicht zu hoffen gewagt. Rund einen Monat ist es nun her, seit sie 6600 Unterschriften gegen die Leinenpflicht für Hunde in den Langen Erlen beim kantonalen Parlamentsdienst abgegeben haben.

Doch noch immer treffen Unterschriften ein. Die Sammlung läuft weiter bis am 31. August. «Inzwischen sind wir bei über 8500 Unterschriften angekommen», sagt Brunner. «Ich denke, es ist nicht zu viel verlangt, wenn angesichts dieses klaren Votums der Hundehalter dieser Leinenzwang nochmals überdacht wird.»

Vergangenen April hatte der Grosse Rat beschlossen, für die Hunde einen Leinenzwang in Basels beliebtestem Spaziergebiet einzuführen. Grund ist der Vogelschutz. Während der Schonzeit für Wildtiere im Frühling sollen die Hundehalter ihre Vierbeiner nicht mehr frei herumrennen lassen dürfen, damit vor allem Vögel – und hier insbesondere jene, die in Bodennähe brüten – nicht gestört werden.

Freilaufende Hunde erlauben

Alle anderen Kantone in der Schweiz kennen ein solches Verbot bereits. «Die Situation im Stadtkanton ist aber anders und nicht direkt vergleichbar», sagt Brunner. «In anderen Kantonen stehen beispielsweise weite Felder für Hunde zum Spazieren zur Verfügung.» Ausserdem gebe es in Basel keinen Spielplatz, wo eine Familie mit Kind und Hund hingehen könne. Deshalb seien die Langen Erlen ideal.

Der Vorstoss für eine Leinenpflicht liegt bei der Basler Regierung, die diese neue Regelung umzusetzen muss. Doch genau das hoffen Brunner und Bartl zu verhindern. Zumindest wollen sie für einen Korridor entlang der Wiese eine Ausnahme erwirken. «Zwischen den Dämmen entlang des Flusses, also dort, wo sich der Wiesengürtel erstreckt, sollen die Hunde weiterhin von der Leine gelassen werden dürfen», sagt Bartl.

«Im restlichen Gebiet haben wir nichts dagegen einzuwenden, wenn Leinenzwang herrscht. Im Wald ist es den Vögeln sicherlich wohler als hier, wo Partys stattfinden, Menschen grillieren oder ständig Velofahrer und Jogger unterwegs sind.»

Wann genau die Petitionskommission über die Unterschriften berät, ist zurzeit noch nicht bekannt.

