90 Parkplätze fallen weg

Das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) will an der Missions- sowie an der Burgfelderstrasse 90 Parkplätze ersatzlos streichen. Anstatt wie bis heute zwischen Spalentor und Kannenfeldplatz 214, sollen nach der Sanierung und Umgestaltung des Strassenabschnitts noch 124 Parkplätze übrig bleiben. Das BVD zeigte gestern Nachmittag zusammen mit dem Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) den Medien vor Ort an praktischen Beispielen auf, weshalb dieser massive Parkplatzabbau notwendig sei.

Red und Antwort stand dabei unter anderem die Leiterin der Abteilung Gestaltung, Stadtraum und Verkehr, Martina Münch.

Vor dem ehemaligen Kino Corso bei der Kreuzung am Burgfelderplatz entfallen rund ein Dutzend Parkplätze. Münch erklärt diesen Wegfall mit den engen Platzverhältnissen. In der Tat verengen abgestellte Fahrzeuge beidseits der Missionsstrasse die Fahrbahn derart, dass ein Velofahrer in Richtung Spalentor vor parkierten Motorrollern eines Pizzakuriers anhalten muss, als er das von hinten herannahende 3er-Tram bemerkt. Auch sei es dort schon zu Situationen gekommen, als Lastwagen hätten retour fahren müssen, um für ein kreuzendes Tram Platz zu schaffen. «Wenn ein Autofahrer an dieser Stelle sein Auto nicht sauber parkiert, kann das Tram nicht mehr passieren. Zudem sind Velofahrer bei diesen engen Situationen zwischen Autotüren und Tramschienen stets sturzgefährdet», sagte Münch. Die Normen im Strassenbau hätten sich in den letzten Jahren derart verändert, dass Parkplätze an dieser Stelle nicht mehr möglich seien.

Mehr Platz für breitere Autos

Münch, die den Parkplatzabbau auch gegen kritische Fragen von Journalisten verteidigen musste, fragte, auf die enge Stelle zeigend, in die Runde: «Was würden Sie an meiner Stelle hier wegnehmen wenn nicht die Parkfelder?» Diese Frage führte zu Achselzucken, denn der zur Verfügung stehende Strassenraum wird durch die Häuserzeilen links und rechts der Strasse definiert und Trottoirs, die an dieser Stelle nicht allzu breit sind, müssen beidseits bestehen bleiben.

In diesem Spannungsfeld zwischen Raumaufteilung, Sicherheit für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer und dem Erhalt von Parkplätzen bewegten sich die Verkehrsplaner stets, als es darum ging, im Zuge von Leitungs- und Gleissanierungen auch den Strassenraum den neusten Normen anzupassen.

Münch: «Als diese Strassenzüge vor 50 Jahren gebaut wurden, existierten andere Sicherheitsnormen. Da wir durch breitere Fahrzeuge mehr Platz auf den Strassen brauchen, steht als Einziges der ruhende Verkehr mit den Parkplätzen zur Disposition.»

Es gebe da keine «geheime Strategie», die Parkplätze zu reduzieren, wie von gewissen Kreisen kolportiert. «Die Parkplatzreduktion hat immer einen Grund», sagte Münch.

Referendum angekündigt

So entfallen einige Parkflächen auch nahe dem Fussgängerstreifen bei der Tramhaltestelle Pilgerstrasse, dort, wo einst das Sportmuseum domiziliert war. Auch hier führt Martin Bischofberger, Leiter des Dienstes für Verkehrssicherheit beim JSD, geänderte Normen ins Spiel.

So müsse die Sicht auf dem Trottoir vor dem Fussgängerstreifen auf die Fahrbahn 50 Meter betragen. «Das ist an dieser Stelle zu knapp. Die Schulwegsicherheit ist hier für Kinder nicht gegeben», sagte Bischofberger. In dem zu sanierenden Abschnitt in der Missions- und Burgfelderstrasse würden sich auch «überdurchschnittlich viele Unfälle» ereignen. So habe die Polizei in den letzten fünf Jahren 57 Unfälle mit sieben Schwer- und 13 Leichtverletzten registriert. Beim Rest habe es sich um Sachschäden gehandelt. Mit der Umgestaltung anlässlich der Sanierung sollen diese Zahlen verbessert werden.

Trotz der Rechtfertigung mit neuen Normen: Dem Gewerbeverband Basel-Stadt sind 90 wegfallende Parkplätze zu viel. Er droht mit dem Referendum gegen das 35,9 Millionen Franken teure Projekt, das der Grosse Rat noch genehmigen muss. Münch dazu: «Wenn die Politik anders entscheidet, dann ist es unser Auftrag, die Planung nochmals zu überdenken.» Dann müssten eben Baumreihen dran glauben. Münch: «Ob die Anwohner das aber wollen, ist eine andere Frage. Unser Auftrag ist es auch, Lebensqualität zu schaffen.» (Basler Zeitung)