Abschnitt der Äusseren Baselstrasse für zwei Wochen gesperrt

Im Rahmen der laufenden Erneuerung Achse Basel – Riehen Grenze asphaltiert das Tiefbauamt vom 30. Juli bis zum 13. August 2018 die Aeussere Baselstrasse zwischen Bäumlihofstrasse und Pfaffenlohweg. Damit die Strasse sicher, zügig und in einem Guss gebaut werden könne, sei in dieser Zeit eine Sperrung in beide Richtungen notwendig, teilte das Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwochmorgen mit. Für den Autoverkehr wird in dieser Zeit auch aus Richtung Basel eine Umleitung über die bestehende Umleitungsroute Kohlistieg – Rudolf Wackernagelstrasse – Bettingerstrasse signalisiert. Nach den Sommerferien wird der Abschnitt in Richtung Lörrach und ab September wieder in beide Richtungen geöffnet.

Die Sanierung der Äusseren Basler Strass ist teil eines grösseren Projekts: Tiefbauamt, BVB und IWB saniert den Strassenbelag, die Tramgleise und die unterirdischen Leitungen auf der Achse Basel – Riehen Grenze. Der Autoverkehr wird wie erwähnt auf die bereits bestehende Umfahrungsroute Rauracherstrasse – Kohlistieg – Rudolf Wackernagelstrasse – Bettingerstrasse geleitet. Aufgrund der Sommerferien ist in dieser Zeit der erfahrungsgemäss weniger Verkehr als üblich unterwegs. Das Tram fährt weiterhin. Velofahrende können auf die Nebenfahrbahn der Aeusseren Baselstrasse ausweichen. Am 14. August wird die Aeussere Baselstrasse bis Pfaffenloh für den Verkehr von Basel Richtung Lörrach wieder freigegeben. In Richtung Basel wird der Abschnitt Anfang September geöffnet. Die seit Januar 2017 bestehende Umleitung des Autoverkehrs in Richtung Basel bleibt aber bis 2019 bestehen, da auf der Achse zwischen Pfaffenloh und Bettingerstrasse weiterhin gebaut wird.

Weiter nördlich erneuern BVB und Tiefbauamt bis Ende Sommerferien die Tramgleise entlang der Fondation Beyeler. Der Strassenbau in der Lörracherstrasse und der Baselstrasse geht parallel weiter; wenn möglich soll die Verkehrsumleitung über die Schützengasse bereits im Herbst 2018 enden. 2019 folgen hier letzte Belagsarbeiten. Ab Oktober 2018 erneuern Tiefbauamt und BVB an der Aeusseren Baselstrasse auch zwischen Eglisee und Habermatten die Gleise und den Strassenbelag und bauen eine Grundwasserschutzwanne unter das Tramtrassee.