Achtung, Bahnhofplatz!

Herrgott, was für eine Zumutung! Ich spreche vom Basler Centralbahnplatz, also dem Platz vor dem Bahnhof. Wenn ich diesen überschreiten will, muss ich mich in Acht nehmen. Ein ganzes Bündel von Gleisen läuft kreuz und quer über die Fläche, die ich als Fussgänger zwangsläufig überqueren muss, wenn ich von der Tramstation zum Bahnhofeingang kommen will. Oder umgekehrt.

Gleichzeitig wird der Platz auch noch als Wendeplatz für Busse genutzt. Wenn ich also drüber muss, muss ich auf der Hut sein. Aus allen Richtungen kommen die Tramkompositionen herangefahren. Unsicher setze ich jeweils einen Schritt vor den anderen, irgendwo im Schienengewirr, immer in der Angst, dass ich doch zur falschen Zeit am falschen Ort stehe und es mich erwischt.

Nur schon vom Zuschauen bekommt man mulmige Gefühle. Schiebt sich wieder ein Tram durch die Passantenströme, dann leidet man, hofft man, betet man. Dass es alle noch rechtzeitig schaffen. Dass es nicht kracht. Dass niemand darunter gerät. Viele, die da hin und her müssen, sind in Eile. Wie das halt so ist auf einem Bahnhofplatz. In drei Minuten fährt der Zug! Andere starren gedankenverloren auf ihr Handy. Oder tragen Kopfhörer. Oder sind sonst wie abgelenkt. Meistens geht es gerade noch mal gut.

«Attraktive Drehscheibe»

Den Centralbahnplatz in der heutigen Form gibt es seit 2001. Damals baute ihn die Stadt zu einer «attraktiven Drehscheibe» des öffentlichen Verkehrs um, wie es hiess. Da drehte es, bis einem schwindlig wurde. Schon kurz nach der Inbetriebnahme war vom unsichersten Platz von ganz Basel die Rede. Die damalige Baudirektorin Barbara Schneider kam nicht umhin, Probleme einzuräumen: «Der Bahnhofplatz ist jetzt Teil des Bahnhofs und verlangt eine andere Wahrnehmungsbereitschaft.» Fussgänger und Tram würden «in ein Nebeneinander gezwungen, das erlernt werden muss». Wahrnehmungsbereitschaft – welch schönes Wort!

Weniger vornehm ausgedrückt: Die Leute begreifen einfach nicht, dass sie höllisch aufpassen müssen, wenn sie über diesen Platz gehen! Also verfügte die Stadt kosmetische Massnahmen: Die Flächen zwischen den Gleisen wurden hellgrau angemalt. Auf dass man beim Spiessrutenlauf zumindest ein bisschen Orientierung hat. Und es gab eine Goodwill-Plakataktion mit dem Slogan «Mir kömme anenand verby».

Gefährlichste Tramstation

Genützt hat es wenig. 2011 kam ein 93-Jähriger unter das Tram und verletzte sich schwer. Vermutlich hatte er an einem Mangel an «Wahrnehmungsbereitschaft» gelitten. Vor einem Jahr kürte die Sonntagszeitung die Haltestelle Basel SBB zur gefährlichsten Tramstation der Schweiz. Noch vor dem Zürcher Stauffacher. Es gab dann eine Untersuchung. Die Basler Regierung wies mit viel Statistik nach, dass der Aeschenplatz die noch gefährlichere Tramstation als der Bahnhofplatz ist. Alles halb so wild also?

Gerade weil der Bahnhofplatz so chaotisch ist, sei er besonders sicher, sagen mir meine Kollegen. Jeder und jede passe in diesem Chaos eben speziell gut auf. Eine bestechende Logik. Demnach müsste man im Verkehr sofort alles entfernen, was der Sicherheit dient. Trottoirs? Aufheben! Sicherheitslinien? Übermalen! Ampeln? Weg damit! Auf dass ein wildes Durcheinander von Autos, Trams, Bussen, Velofahrern und Fussgänger stattfinde. Und wer am Steuer sitzt, muss auf Sicherheitsgurte und Airbag verzichten. Ohne solches Zeug passt man mehr auf. Oder?

Ich versuche also, das nächste Mal, wenn ich über den Bahnhofplatz muss, besonders zur Wahrnehmung bereit zu sein. Und mir tapfer einzureden, dass das alles gar nicht so gefährlich ist. Dass ich sogar in besonderer Sicherheit bin. Angeblich. (Basler Zeitung)