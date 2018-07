Ackermann zeigt ihr Basel – ohne persönlichen Farbtupfer

Wir Basler haben uns schon ein bisschen daran gewöhnt, an die meistens eintönigen, manchmal auch gemusterten Kleider. Sie enden oberhalb des Knies und sind vielen zu kurz. Wir haben uns gewöhnt an das breite, offene, aber zugleich unsichere Lachen, den Seitenscheitel und die immer gleiche Welle über dem Ohr. An die Arme, die sich unbeholfen auf und ab bewegen. Ans Stocken beim Reden. An ihre bunten Schals. Wir haben uns an Elisabeth Ackermann als Regierungspräsidentin von Basel gewöhnt.

Und der Rest der Schweiz?

Am Mittwoch hatte Elisabeth Ackermann, 55, ihren grossen Auftritt in der SRF-Sendung «Glanz & Gloria». In der Serie «Meine Hauptstadt» stellen die Präsidenten der 26 Kantone ihre Hauptstadt vor. Davon sind nur drei Frauen, unter ihnen die grüne Politikerin aus Basel; sie wurde im Herbst 2016 ins Amt gewählt.

Der Beitrag von Sandro Sabatini und Karl Baldinger beginnt mit eindrücklichen Bildern von Basel, mit dem Rhein, der Stadt und Menschen bewegt, dem Hafen als wichtigsten Umschlagplatz für Güter, dem Rocheturm als Symbol der globalen Pharmahauptstadt. Es kommen positive Gefühle hoch, Stolz. Basel, der Nabel der Welt. Doch schon bald holen uns die Autoren wieder auf den harten Boden der Realität zurück: «Der Rhein», hört man die Stimme im Hintergrund sagen, «verbindet sie mit der weiten Welt.» Es folgt eine Kunstpause und dann der Satz: «Und macht die Stadt da und dort ein bisschen zur Metropole.» Die Kamera schwenkt auf Elisabeth Ackermann – aus mondän wird provinziell.

Unsicherer Auftritt

Sie trägt ein schwarz-weiss geblümtes Kleid, das oberhalb des Knies endet, darüber ein schwarzes, leicht tailliertes Jackett, halbhohe Pumps und dazu passend eine schwarze Ledertasche. An ihrem Outfit gibt es grundsätzlich nichts auszusetzen. Es ist schick, dezent. Genauso ihre Frisur und der mattrote Lippenstift. Ihr Lächeln wirkt ehrlich und sympathisch.

Ihre Körperhaltung, das schüchterne Lächeln, das selbst wenn sie spricht unverändert bleibt, als hätte sie es auf den Mund tätowieren lassen, oder die Tasche, die sie fest eingeklemmt unter ihrem Arm hält, vermitteln jedoch die Botschaft: Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Was auf Basel gemünzt so viel heisst wie: Die Stadt ist nett. Mehr nicht. Aussagen wie sie sei lebensfreudig und glaube, das seien viele andere in Basel auch, machen alles nur noch schlimmer. Erst recht, wenn sie dabei leicht mit den Armen rudert.

Dabei wäre es eine Gelegenheit gewesen, in einer beliebten Sendung wie «Glanz & Gloria», die in den letzten drei Jahren an Zuschauern zugelegt und einen Marktanteil von 25,9 Prozent erreicht hat, als Vertreterin von Basel zu glänzen. Als Regierungspräsidentin der drittgrössten Schweizer Stadt, die sich, wenn es um Kultur und Wirtschaft geht, nicht hinter Zürich und Genf verstecken muss. Es wäre auch für sie als Person, als Elisabeth Ackermann, eine Chance gewesen zu zeigen, dass sie weit mehr ist als «nur» eine ehemalige Musiklehrerin mit einer Affinität zur Kunst.

Fernsehauftritt fand kaum Beachtung

Immerhin – im Beitrag wird deutlich, dass Elisabeth Ackermann ihre Stadt liebt. Etwa, als sie im Innenhof des Kunstmuseums steht, hinter ihr ein Zitronenbaum, der bereits Früchte trägt. Hier, wo sie schon als Kind oft mit ihrer Mutter war, ziehe sie sich gerne zurück, wenn es ihr zu viel werde und sie Kraft tanken müsse. Oder als sie an ihrem Lieblingsort steht, im St.-Alban-Tal, dem Dalbeloch, wie man in Basel sagt. Sie sei sehr gerne am Wasser, noch lieber im Wasser, wenn sie im Rhein schwimmen geht. Sie sagt: «Die Stadt fährt an einem vorbei, wie eine Kulisse – es ist wunderbar.»

Dennoch fragen sich die Autoren am Ende des Beitrags, wie viele Farbtupfer Elisabeth Ackermann bis zum Ende ihrer Legislatur im Jahr 2021 hinterlassen werde. Nimmt man diesen Fernsehauftritt als Gradmesser, sieht es schlecht aus für die Regierungspräsidentin. Er fand kaum Beachtung.

Vielleicht lag es daran, dass sie ausnahmsweise keinen Schal trug. Ihren ganz persönlichen Farbtupfer.

Umfrage Die Regierungspräsidentin Basel-Stadt stellte in der SRF-Sendung «Glanz & Gloria» «ihr» Basel vor. Halten Sie den TV-Auftritt von Elisabeth Ackermann für gelungen? Ja

Nein

Abstimmen Ja 17.7% Nein 82.3% 462 Stimmen Ja 17.7% Nein 82.3% 462 Stimmen



(Basler Zeitung)