Alkoholtestkäufe enttäuschen

Jugendliche kommen in Basel-Stadt immer noch zu locker an Alkohol heran: Unter 16-jährige Testkäufer konnten im vergangenen Jahr bei 42 Prozent der Verkaufsstellen Wein und Bier kaufen. Bei Veranstaltungen lag die Verstossquote sogar bei 65 Prozent.

Die Rechtslage ist klar: An unter 16-Jährige darf man kein Bier oder Wein verkaufen und an unter 18-Jährige keine Spirituosen. Der medizinische Dienst des Gesundheitsdepartementes (GD) gibt Testkäufe in Auftrag, um die Einhaltung der Vorschriften zu prüfen. 2017 waren erstmals auch Veranstaltungen im Visier, wie das GD am Dienstag mitteilte.

In Läden schickte das GD exakt 100 Mal Testkäufer vor, die mit Bier und Wein zur Kasse gingen - Spirituosen zu kaufen wurde in Läden nicht versucht. In 42 Fällen könnten die zu jungen Kunden die Alkoholika bezahlen und damit von dannen ziehen. Weitere 100 Testkäufe kamen an Veranstaltungen dazu, wie beim GD zu erfahren war. Dabei waren 70 Mal Bier oder Wein im Visier, und 30 Mal waren es Spirituosen, dies mit etwas älteren Jugendlichen. Beim Bier und Wein schauten die Verkäufer zu 72,9 Prozent nicht aufs Alter; der Kauf von Spirituosen gelang den Jugendlichen in 46,7 Prozent der Fälle.

Der Vergleich mit den Vorjahren sei wegen mehrmals geänderter Methodik schwierig, hiess es beim GD weiter. Gegenüber dem Vorjahr sei das Ergebnis von 2017 klar schlechter, aber man habe unter anderem mehr Testkäufe durchgeführt. Die Verkaufsstellen würden per Zufallsstichprobe ausgewählt, also nicht risikobasiert etwa bei verdächtig erscheinenden Läden.

Alle Betesteten wurden über das Ergebnis informiert. Fehlbaren bietet das GD Schulungen und Materialien an. Strafen sind zum Bedauern der GD-Präventionsstelle bei Testkäufen nicht möglich, weil dafür eine gesetzliche Grundlage fehle. Verdeckte Ermittlung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen wie etwa konkretem Verdacht erlaubt, wie das Bundesgericht 2012 bei einem Baselbieter Fall festgehalten hatte.

So werden Verstösse gegen die einschlägigen Vorschriften für die Fehlbaren selten teuer. Gelegentlich trifft jedoch die Polizei Jugendliche mit unzulässigem Alkohol an und findet die Quelle. So hatte das Basler Strafgericht vor gut zehn Jahren zwei Ladenbesitzern je 3000 Franken Busse aufgebrummt. (rvr/SDA)