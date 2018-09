Amok-Kran hielt Anwohner wach

Die Anwohner in der Spiegelgasse trauten ihren Ohren nicht: Ein nervtötendes Warnsignal erschallte mitten in der Nacht durch die Innenstadt und wollte einfach nicht stoppen. An Schlaf war nicht mehr zu denken, wie ein Leser gegenüber der BaZ sagte.

Grund für den Krach war die Baustelle bei der Tramhaltestelle Schifflände. Oder genauer gesagt: der Kran, mit dem derzeit jeweils nachts ein Schutztunnel über den Gleisen an der Spiegelgasse errichtet wird. Der erlitt nämlich einen Defekt und teilte dies der Nachbarschaft lautstark mit, wie Florian Marti, Abteilungsleiter beim Basler Hochbauamt, gegenüber der BaZ erklärte. Der Kran verfüge über eine Schwenkarm-Beschränkung. Sobald der Kran in diesen Bereicht dreht, ertönt ein Warnton.

Normalerweise ist dieser Warnton eine kurze Sache. In der Nacht auf Dienstag allerdings war dies anders: «Der Alarm liess sich nicht mehr abstellen», sagt Marti. Schlussendlich hätten Arbeiter ein Kabel durchtrennen müssen, damit für die Anwohner wieder an Schlaf zu denken war. Marti hebt hervor, dass diese nächtliche Ruhestörung keineswegs der Normalfall ist: «Auch für die Bauarbeiter war es eine sehr unangenehme Situation.»

Nachtarbeit bald beendet

An der Spiegelgasse laufen derzeit die Vorbereitungen für den Neubau des Amtes für Umwelt und Energie (AUE). Um die Trampassagiere und die Fahrzeuge der BVB vor Staub und möglicherweise herunterfallenden Gegenständen zu schützen, wird über den Gleisen ein Schutztunnel errichtet. Weil dies nur gemacht werden kann, wenn der Trambetrieb ruht, finden diese Arbeiten nachts statt.

Voraussichtlich in der kommenden Nacht wird der seit Mitte August andauernde Bau des Tunnels laut Marti abgeschlossen werden können. Nächste Woche wird dann mit dem Abbruch des Gebäudes begonnen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Diese Arbeiten werden dann nicht mehr nachts, sondern tagsüber ausgeführt und dauern voraussichtlich bis Anfang November. Im Frühling 2019 ist der Baubeginn für den neuen AUE-Sitz geplant.

Einsprachen verzögerten Bauarbeiten

Läuft alles nach Plan, wird das Amt für Umwelt und Energie im Frühling 2021 in die Innenstadt umziehen. Das ist rund ein Jahr später als ursprünglich geplant. Die Verzögerung hatte seine Ursache ebenfalls beim Baulärm, respektive in der Angst vor diesem. Radio Basilik hatte Einsprache eingereicht und damit den Baustart verzögert, weil ein Sendebetrieb direkt neben einer Baustelle nicht möglich war. Inzwischen ist das Lokalradio in ein neues Studio am Marktplatz umgezogen. (Basler Zeitung)