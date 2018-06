Amt bevorteilt Hobbygastronomen

Der Verein BrauBudeBasel, der die «Birreria BBB» an der Oetlingerstrasse im Kleinbasel betreibt, ärgert sich über die Praxis der Bewilligungsbehörden. In der Bar werden jeweils an den Abenden vom Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag selber gebraute Biere ausgeschenkt. Vom Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI) hat die «Birreria» die Auflage, dass sie am Sonntag geschlossen bleiben muss. Dies aus Lärmschutzgründen, weil die «Birreria» mitten im Matthäusquartier liegt. «Für diese Auflage haben wir Verständnis», sagt Lukas Holm* von der «Birreria».

Nicht nachvollziehen kann der Beizer allerdings, dass er während der Fussball-WM in Russland zwischen Mitte Juni und Mitte Juli an den Sonntagen nicht öffnen und die Spiele zeigen darf. Denn eigentlich ist Holm davon ausgegangen, dass das BGI während dieser fussballintensiven Zeit eine liberalere Handhabung der Öffnungszeiten garantiert. Immerhin zeigte sich die Behörde aus dem Bau- und Verkehrsdepartement von SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels im März in einer Medienmitteilung grosszügig. «Damit dieses Fussballfest gebührend gefeiert werden kann, dürfen Live-Übertragungen auch im Aussenbereich von Restaurants, Bars und Cafés gezeigt werden», heisst es in dem Schreiben des BGI. Ebenso würden Gelegenheitswirtschaften von Privaten und Vereinen für die WM auf Gesuch hin bewilligt. Die Gebühr dafür beträgt 150 Franken.

Holm fragte beim BGI an, ob für die «Birreria» die gleichen Spielregeln gelten würden wie für Gelegenheitswirtschaften und er die Sonntagsspiele inklusive des WM-Finals seinen Gästen zeigen könne. Allerdings erhielt er einen negativen Entscheid. Aus dem Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Lärmschutz, beschied man ihm, dass er keine Bewilligung für Gelegenheits- und Festwirtschaften beantragen könne. «Sie sind im Besitz einer Betriebsbewilligung, da gelten für Ihren Betrieb die bewilligten Öffnungs- und Schliessungszeiten.»

Hinterhof während Spiel räumen

Holm fühlt sich von diesem Entscheid verschaukelt. Jeder Hobbybetrieb erhalte also eine Bewilligung, während der ganzen WM innen wie aussen sämtliche Spiele zeigen zu können. Profibetriebe mit einer ganzjährigen Bewilligung hingegen müssten sich an die Öffnungszeiten halten, die in den Betriebsbewilligungen stünden. Holm: «Das macht doch null Sinn und kommt einer massiven Benachteiligung professioneller Gastrobetriebe gleich.» Als Beispiel nennt Holm einen professionellen Restaurationsbetrieb mit Hinterhof, der wie beispielsweise der «Bierjohann» bis 20 Uhr oder 22 Uhr offen haben dürfe. «Müssen dann die Leute bei einer Verlängerung und einem Penaltyschiessen mitten im Spiel den Hinterhof verlassen – beim Hobbybetrieb nebenan, der grosszügig bewilligt worden ist, dürfen die Leute das Spiel aber weiter schauen? Da stimmt doch etwas nicht.» Habe man eine schlechtere Bewilligung mit mehr Auflagen, könne man, so Holm, für die Fussball-WM keine Besserstellung erhalten. Hingegen erhalte man das «volle Programm», wenn man sich als Hobbygastronom gar nie habe um Auflagen kümmern müssen.

Maurus Ebneter, Vorstandsdelegierter des Wirteverbands Basel-Stadt, versteht den Ärger. «Ich kann nachvollziehen, dass er sich ungerecht behandelt fühlt.» Allerdings sei es so, dass ein Betrieb vom BGI verfügte Bewilligungsauflagen erfüllen müsse. «Sonst könnten Gastronomiebetriebe diese laufend mit Gelegenheitsbewilligungen aushebeln», sagt Ebneter. Das sei nicht im Sinne des Gesetzgebers und es gebe dazu eine konstante Rechtsprechung. «Der Spielraum des Kantons ist daher beschränkt. Die in den Bewilligungen gemachten Auflagen müssen eingehalten werden.» Ebneter sehe da «leider» keinen Ausweg für den Wirt. «Generell ist es so, dass einzelne Veranstaltungen und Gelegenheitswirtschaften liberaler gehandhabt werden als ortsfeste Anlagen im Sinne des Umweltrechts zu denen Bars oder Restaurants zählen.»

Überrascht über die Praxis des BGI zeigt sich Claudio Miozzari von «Kulturstadt Jetzt». «Offenbar gibt es da ein Problem, denn bis jetzt sind die Öffnungszeiten während Welt- oder Europameisterschaften liberal gehandhabt worden», sagt der SP-Grossrat. Als Beispiel nennt Miozzari die letzte WM von 2014 oder die EM 2016. «Damals hat der Regierungsrat die Schliessungszeiten für Restaurationsbetriebe im Innenbereich gänzlich aufgehoben.» Dass Bars und Restaurants, die am Sonntag nicht offen haben dürfen, dies während der WM auch nicht dürften, kommt gemäss Miozzari einer «Verschärfung und Ungleichbehandlung» gegenüber Gelegenheitswirtschaften gleich. Miozzari will eine Interpellation mit Fragen zu diesem Thema an die Regierung richten.

Keine Lockerung für WM

Beim zuständigen BGI sagt Leiterin Luzia Wigger Stein, dass man schon auf die Idee kommen könnte, die Behandlung sei ungerecht. «Allerdings kann man nicht ein Restaurant betreiben und obendrauf noch eine Bewilligung für Gelegenheits- und Festwirtschaften erhalten. Sonst könnte man sich ein Nachmittagscafé bewilligen lassen und es abends in ein Nachtlokal umwandeln. Bewilligungsformen in Kombination sind nicht zulässig», sagt Wigger Stein. Zwar erteile das BGI für die WM Ausnahmebewilligungen, aber eben nicht für Restaurants und Bars mit einer gültigen Bewilligung.

Für das Lokal besteht dennoch eine Hoffnung. Wigger Stein: «Erreicht die Schweiz den Final, wird an diesem Sonntag gemäss Baudirektor Hans-Peter Wessels eine Freinacht verfügt.» Das Lokal dürfte dann öffnen.

* Lukas Holm ist Mitarbeiter der BaZ (Basler Zeitung)