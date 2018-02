Amtstierärztin setzt sich übers Gesetz hinweg

Die hiesigen Wirte haben es nicht leicht. Besonders in Zeiten, in denen Regierungsräte mit ihrem Personal im billigen Ausland ausgehen, wie es Hans-Peter Wessels (SP) in Saint-Louis getan hat. Um das Einkommen seiner 58 Angestellten zu sichern, sucht Stadthof- und «Walliser Kanne»-Wirt Josef Schüpfer, Präsident des Basler Wirteverbands, darum ständig nach neuen Ideen.

Der neuste Hit, den er im Restaurant Walliser Kanne an der Gerbergasse anbieten möchte, ist frisch zubereitete Forelle blau. «Die Fische, die kleinen Elritzen, stammen aus biologischer Zucht im Wallis und passen vorzüglich auf die Speisekarte der ‹Walliser Kanne›», sagt der Gastronom. So werden die Fingerlinge aus dem Bergkanton in die Fischzucht Violenbach bei Kaiseraugst angeliefert und wachsen dort naturnah heran, bis sie das Schlachtgewicht von 300 bis 350 Gramm erreichen. Dann würden die Fische in die «Walliser Kanne» transportiert, wo sie maximal fünf Tage bis zum Verzehr in einem Aquarium «gehältert» werden, so Schüpfer.

Tierärztin will nicht

Doch der Wirt hat die Rechnung ohne der Basler Amtsveterinärin Nicola Jäggin gemacht. Das Wildtierprodukt könnte nämlich längst wieder in einer Stadtbeiz serviert werden, wenn die Tierärztin nicht jene Bestimmungen im Tierschutzgesetz ausser Kraft setzte, die ihr nicht in den Kram passen. Ob die Deutsche mit den Schweizer Verhältnissen nicht vertraut ist? Man weiss es nicht. «Von Anfang an machte Frau Jäggin klar, dass ihr unsere Idee nicht gefällt. Sie versucht das Vorhaben stets mit neuen Auflagen zu verhindern», sagt Schüpfer.

Es begann im vergangenen Frühling, als der Wirt erste Abklärungen für sein Frischprodukt machte: Wasserverbrauch, Durchströmungsverhalten, Wassertemperatur, Tageslicht, Beckengrössen und so weiter. Von Beginn weg suchte der Betreiber der «Walliser Kanne» zusammen mit dem beauftragten Ingenieurbüro gsi – Bau- und Wirtschaftsingenieure AG den Kontakt mit den Behörden und liess sich vom Amt beraten. Schüpfer scheute keinen Aufwand für die Fische: Rund 100 000 Franken hat er für die Fischanlage im Keller seines Lokals investiert. Schon jetzt ist klar: Es müssen Tausende von Forellen in der Beiz aufgetragen werden, bis sich die Investition refinanziert.

Alles fürs Tierwohl

«Das Tierwohl ist uns nicht egal, im Gegenteil», begründet Schüpfer die Bereitschaft für seinen Aufwand. So wurden zwei Fischbecken so dimensioniert, dass sie je bis zu 200 Fische aufnehmen könnten, aber in Wahrheit lediglich Chargen von 30 bis 50 Stück enthalten werden. Und beim Töten: Obschon im Tierschutzgesetz ausdrücklich erlaubt ist, dass Fische mit einem Schlag auf den Kopf betäubt werden dürfen, hat er auch keinen Widerstand geleistet, als Jäggin ein Extra-Elektro-Sterbebecken verlangte. Jetzt wird der Fisch mit einem Stromschlag betäubt. «Auch wir sind für die modernste Tötungsmethode», sagt Schüpfer.

Dann aber begann Jäggin weitergehende Forderungen zu stellen, von denen die Gastrobetriebe im Tierschutzgesetz ausdrücklich ausgenommen sind. Im Artikel 90 heisst es: «Haltungsbecken in der Gastronomie gelten nicht als gewerbsmässige Wildtierhaltungen.» Dennoch notierte die Tierärztin unter «Anforderungen an Personen, die Wildtiere halten und betreuen», dass «in bewilligungspflichtigen Wildtierhaltungen Tiere unter der Verantwortung eines Tierpflegers betreut werden müssen». Darauf verfügte sie, dass es nach Artikel 197 dafür «eine fachspezifische, berufsunabhängige Ausbildung für die Nutzung und Zucht» bedarf.

Mehrfach versuchte man der Veterinärin klarzumachen, dass in der «Walliser Kanne» keine Fischzucht betrieben werde, sondern ein Aufbewahrungsbecken, in dem die Fische höchstens fünf Tage lang schwimmen, bis sie verzehrt werden. In diesen wenigen Tagen ist nicht einmal eine Fütterung notwendig. Salopp gesagt, handle es sich um ein Sterbebecken, ja bloss um einen Schlachtbetrieb. «Schlachtbetrieb!», hörte Jäggin und verlangte im Gespräch umgehend eine Schlachtbewilligung.

Vermutlich wusste sie zu diesem Zeitpunkt nicht, dass eine Schlachtbewilligung erst ab 20 Tonnen Fisch pro Jahr erforderlich ist. Schüpfer müsste pro Tag Hunderte von Forellengerichten verkaufen. Aber wie immer auf eine solche in den Raum gesetzte Behauptung folgten umfangreiche Abklärungen.

Heute rechtfertigt sich Guido Vogel, Tierarzt und Leiter Abteilung Tierschutz im Kantonalen Veterinäramt, für das Verhalten Jäggins: «Die Schlachtvolumina waren zu Beginn nicht bekannt, weshalb zuerst eine Bewilligung für eine Schlachtanlage zur Diskussion stand.»

Nur Forderungen und Auflagen

Es war nicht der einzige Einwand, gegen den sich der Basler Unternehmer wehren musste. Zuerst hatte der von Schüpfer beauftragte Ingenieur David Hansen vom Büro gsi – selber passionierter Angler – die Forderung zu bekämpfen, das Haltungsbecken sei naturnah, mit Rückzugsmöglichkeiten für die Forellen auszugestalten. «Seltsam», meint dazu auch der Fisch-Experte Ralph Knüsel von Fish-Doc: «Man müsste in Basel doch wissen, dass sich die Forelle wie ein Schwarmfisch verhält. Wenn sie nicht dicht beisammen schwimmen, machen sie sich Territorien. Dann attackiert das stärkste Tier die schwächeren und löst Stress aus.» Und der mit der amtlichen Forderung konfrontierte Josef Schüpfer erklärt: «Es war, wie wenn man von einem Schlachthof verlangen würde, eine Kuhweide im Haus zu bauen.» Weil die Forderung nach naturnahen Becken weder gesetzlich verankert, noch praxistauglich ist, sah das Veterinäramt schliesslich davon ab.

Immerhin gab sich das Basler Baudepartement kulant. Im Untergrund der «Walliser Kanne» fällt Grundwasser an. Das frische Wasser, das ohnehin aus dem Keller gepumpt werden muss, darf Schüpfer verwenden und muss es, nachdem es an den Fischen vorbeigeströmt ist, auch nicht als Abwasser deklarieren und bezahlen.

Volontariat als Wildtierhalter

Nicola Jäggin lässt weiterhin nicht mit sich reden. Sie beharrt auf einer Ausbildung für das Halten von Wildtieren. Der «Walliser Kanne»-Wirt müsste ein dreimonatiges Volontariat in einer Fischzucht und zusätzlich einen Kurs besuchen – einzig dafür, dass er mit dem Netz die Forelle aus dem Becken fischen und ins Sterbebecken befördern darf, wo die elektrische Betäubung per Knopfdruck erfolgt.

«Als ich mich beim Veterinäramt in Bern erkundigte, ob das nötig sei, wurde ich ungläubig gefragt: Was macht ihr überhaupt in der ‹Walliser Kanne›?», berichtet Schüpfer. Dann soll es in Bern geheissen haben, dass das Fischtöten zur normalen Kochkunst zähle und die Behörden in Basel nicht ganz bei Trost seien. Aalglatt äussert sich das Basler Veterinäramt: «Wir haben Rücksprache mit diversen anderen kantonalen Veterinärämtern genommen, die es ebenso handhaben», schreibt Jäggins Vorgesetzter, Guido Vogel.

In der Region gibt es renommierte Restaurants, die seit Jahrzehnten Forelle im Angebot haben und die Fische während einigen Tagen in einem Becken halten. «Eine Wildtier-Bewilligung für Forellen? Das gibt es bei uns nicht», heisst es beim Restaurant Blume in Magden im Kanton Aargau. Im Solothurnischen, im Landgasthof Roderis bei Nuglar, sagt Wirt Franco Pittaro, der die Forellen aus dem Oristal bezieht: «Eine Wildtierbewilligung für die Gastronomie braucht es sicher nicht, aber den Baslern traue ich alles zu.» Und im Hotel Bad Eptingen im Baselbiet meint Gastgeber Heinz Schwander schlicht: «Spinnen die Behörden jetzt in Basel?»

Aussprache abgelehnt

Im September versuchte die Ingenieurfirma gsi, die Amtstierärztin von ihrer Forderung, einer Bewilligung für das Halten von Wildtieren, abzubringen: «In der Beilage finden Sie unseren letzten Baustein zur definitiven Beendigung Ihrer Verhinderungsstrategie in Sache Wildtierhaltung im Gastronomie-Bereich», schrieb Ingenieur Alex Stürchler und hielt ihr den erwähnten Artikel 90 der Tierschutz-Verordnung unter die Nase, in dem es unmissverständlich heisst, dass die Gastronomie ausgenommen sei. Die Bitte nach einer Aussprache lehnte Jäggin ab, sie habe keinen Sprechbedarf.

Dagegen setzt sich die Beamtin über das Gesetz hinweg. Der Paragraf sei sehr weit gefasst, «diese Regelung bezieht sich auf einzelne Aquarien, in denen einige wenige Fische (weniger als zehn) für kurze Zeit (weniger als drei Tage) zwischengelagert werden, bevor sie getötet und verarbeitet werden», schreibt das Veterinäramt.

Auf die Bitte, für diese Behauptung die gesetzliche Grundlage zu liefern, schreibt ihr Vorgesetzter, es handle sich um «eine Einschätzung, die das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) vollumfänglich teilt». Auf die Bitte, nicht einfach eine willkürliche Einschätzungen zu liefern, die Basler Zeitung habe doch ausdrücklich um das genaue Zitat gebeten, schreibt die Sprecherin des Gesundheitsdepartements, es handle sei um «eine Weisung des BLV». Sie kann aber seit vergangenem Montag die Weisung nicht vorlegen. (Basler Zeitung)