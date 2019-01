Angegriffen und bewusstlos geschlagen

Am frühen Samstagmorgen wurden zwei Männer in der Kleinbasler Ausgangsmeile überfallen. Um ca. 4 Uhr seien die beiden 35-Jährigen von vier Unbekannten um Geld angegangen worden, schreibt die Basler Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

Weil die beiden sich weigerten, den Räubern Geld auszuhändigen, wurden sie «plötzlich angegriffen und zu Boden geschlagen». Einem der Beiden seien zudem Fusstritte versetzt worden. Einer der verprügelten Männer habe dann sogar für kurze Zeit das Bewusstsein verloren, heisst es. Die Räuber schnappten sich dessen Bargeld und flohen in unbekannte Richtung.

Die beiden Verletzten gingen anschliessend nach Hause und wurden von vor dort aus ins Spital gebracht. Bei den Tätern soll es sich um vier Weisse gehandelt haben. Sie hätten Schweizerdeutsch gesprochen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Es werden Zeugen gesucht. (amu)