Annemarie Pfeifer tritt zurück

Rund 14 Jahren gehörte Annemarie Pfeifer dem Basler Grossrat an. Nun will die EVP-Grossrätin jedoch aufhören. In der Mitte ihrer letzten Legislaturperiode verlässt sie das Parlament, wie ihre Partei am Montag mitteilte. Pfeifer wolle ihrem Nachfolger eine möglichst gute Einarbeitungszeit ermöglichen, heisst es dort.

Pfeifers Nachfolger wird Thomas Widmer-Huber. Der 53-jährige Pfarrer ist Einwohnerrat von Riehen und arbeitet als Seelsorger in der psychiatrischen Klinik Sonnenhalde Riehen sowie als Leiter der diakonischen Gemeinschaft Ensemble. (amu)