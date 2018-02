Anrufe aus dem Rathaus

Als der Stiftungsrat von Telebasel vergangenen Monat in Erwägung zog, die kommerzielle Internetplattform barfi.ch mit Billag- und Balcab-Geldern zu kaufen, rumorte es unter den Mitarbeitern: Steuergelder für solche fragwürdigen Akquisitionen gebe es, nicht aber für Neuanstellungen oder bessere Löhne.

Einer hatte dabei eine Schlüsselrolle inne: der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA), Samuel Hess, Kadermitglied im Departement von Regierungsrat Christoph Brutschin (SP). Er sitzt ebenfalls im Stiftungsrat von Telebasel. Doppelrollenträger Hess wurde von Christian Heeb am 16. Januar 2018 zuerst über den schlechten Geschäftsgang von dessen News-Portal barfi.ch orientiert.

Die Informationen blieben nicht auf dem Amt. Sie landeten eine Stunde später bei Roger Thiriet, Stiftungsratspräsident von Telebasel, der mit Kaufverhandlungen startete. Heute gibt sich Christian Heeb besorgt: «Beim AWA kann ich beispielsweise keine Kurzarbeit beantragen. Ich befürchte, dass meine Geschäftsgeheimnisse umgehend bei Telebasel landen.»

Fragen der BaZ zu seinem Interessenkonflikt, zur Verwendung von allfälligen Insider-Informationen als Telebasel-Stiftungsrat beantwortet Hess nicht. Er lässt sie vom Generalsekretariat von Christoph Brutschin beantworten. Die Korrespondenz läuft über Brutschins rechte Hand, Generalsekretärin Brigitte Meyer. Sie machte auch Auflagen, unter welchen Bedingungen die Fragen zur Rolle des Telebasel-Stiftungsrats zitiert werden dürfen.

Das zeigt eines: Das Departement Brutschin hat noch immer Einfluss auf Telebasel, obschon der SP-Regierungsrat persönlich seinen Rücktritt aus dem Stiftungsrat gab. Er begründete ihn 2012 mit «Interessenentflechtung». Aber ein eiserner Vorhang zwischen ihm und dem Sender existiert weiterhin nicht. Und im Vorfeld der No-Billag-Abstimmung ist es von öffentlichem Interesse zu wissen, wer mit welchen Zwangsgebühren kommerzielle Plattformen kaufen wollte – eine Akquisition, die womöglich die Konzessionsauflagen von Telebasel verletzt hätte.

Der Fall Samuel Hess/Christoph Brutschin ist nicht der erste Interessenkonflikt mit Doppelmandaten, der über den Gebührensender Telebasel zu staatlichen Eingriffen in die Medienlandschaft im Raum Basel geführt hat. Die Tatsache, dass von der Handelskammer beider Basel über die Universität diverse Gemeinderäte und Regierungsräte mit ihren Delegationen im Telebasel-Stiftungsrat vertreten sind, macht den Sender auf äussere Einflussnahmen besonders anfällig.

Ballmers Strichliste

Es begann schon unter dem früheren Baselbieter Regierungsrat Adrian Ballmer (FDP). Er war mit seinem Generalsekretär Michael Bammatter (auch FDP) im Telebasel-Stiftungsrat vertreten. Ballmer ist weg, Bammatter sitzt noch immer dort, hat selber seine Rolle aber umsichtig und zurückhaltend definiert, wie seinerzeit auch alt Regierungsrat Ralph Lewin.

Bevor Bammatter Einsitz nahm und es um die Konzessionvergabe ging, liess Finanzdirektor Adrian Ballmer Strichlein machen – notieren, wie viele Telebasel-Beiträge über das Baselbiet und wie viele über die Stadt gesendet werden. Diese Strichliste wurde in den Stiftungsrat getragen, um Druck auf die Chefredaktion und das publizistische Angebot zu machen.

Wohl um diesen Druck möglichst hoch zu halten, zählte Ballmer beispielsweise alle Beiträge zur Universität Basel alleine den Interessen der Stadt Basel zu, als ob die Uni im Umland keine Bedeutung hätte und dort keine Angestellten lebten. Und der damalige Finanzdirektor warf auch nicht in die Waagschale, dass der Kanton Baselland keinen Rappen an Telebasel zahlte – mit Ausnahme der ans Balcab-Kabelnetz angeschlossenen Gemeinde Allschwil. Mehr Berichterstattung fürs Baselbiet, forderte er.

Angriff der EBM

Gleichzeitig brachte sich der Sender Nordwest 1 (der im Herbst 2004 von Nordwest 5 umgetaufte Sender) in Position. Nordwest 1 wurde von der Elektra Birseck Münchenstein (EBM) mit dem damaligen Geschäftsführer Hans Büttiker (FDP) über Jahre mit Geld seiner Stromkunden alimentiert. Es dürften rund acht Millionen Franken gewesen sein. Flankiert wurde der FDP-freundliche lokale Fernsehsender Nordwest 1 mit vorteilhaften Interviews in der Basellandschaftlichen Zeitung unter Chefredaktor Franz C. Widmer (FDP).

Der Schulterschluss des Freisinns im Baselbiet funktionierte über alle Institutionen hinweg. Dem damaligen Geschäftsführer von Telebasel, Willy Surbeck, stellte man das Ultimatum, er solle die Programmleitung von Nordwest 1 übernehmen und im Gegenzug die Geschäftsleitung von Telebasel abgeben. Ansonsten würde mit einem weiteren Investor ein Wirtschaftskrieg gegen Telebasel entfacht.

Den Basler Vertretern im Stiftungsrat, darunter alt Regierungsrat Ralph Lewin (SP) und auch schon Samuel Hess, war diese Baselbieter Einflussnahme ungeheuer. Sie führte zu Gegenmassnahmen: eine signifikante Erhöhung von Baselbieter Beiträgen bei Telebasel. Ja, die FDP-Einflussnahme führte sogar dazu, dass mehr Baselbieter Einsitz in den Stiftungsrat nehmen konnten und Telebasel eine Dependance beim Stadttor von Liestal einrichten musste. Rentiert hat sich das Liestal-Abenteuer für den Stadtsender nicht. Es kann unter Verschleuderung von Gebührengeldern abgebucht werden. Dagegen durfte sich der freisinnige Regierungsrat von Telebasel ernst genommen fühlen.

Nett sein mit der Exekutive

Es war Ende Oktober 2008, als Bundesrat Moritz Leuenberger (SP), live übertragen vom Schweizer Fernsehen, mitteilte, welchem Verlag die Konzession erteilt werden kann und wer leer ausgeht. Vor dem Bildschirm im ersten Stock der Steinenschanze erfuhr die Redaktion von Telebasel, dass Jobs und Sender sicher auf die nächsten zehn Jahre «gerettet» sind. Was wäre – so fragten sich einige Journalisten –, wenn man im Vorfeld der nächsten Konzessionsvergabe nicht nett und brav über den zuständigen Konzessionsgeber im Bundesrat oder das Bundesamt für Kommunikation berichten würde? Würde man wieder mit einer Konzession beschenkt?

Bundesbern sei weit weg, wurden alle Bedenken zerstreut. Aber man schenkte einer Szene in Liestal zu wenig Beachtung: Dort besuchte der damalige Regierungsrat Urs Wüthrich (SP) die Redaktion von Radio Basel 1. Er gratulierte den Redaktorinnen und den Redaktoren mit einem Glas in der Hand zum Erwerb der Konzession, um zu erwähnen, dass er sich für Radio Basel 1 eingesetzt habe. In den Vernehmlassungen zur Konzession von Radio und Fernsehsendern waren also die Regierungen eingeladen, wie zu römischen Zeiten, den Daumen für ein Medium hoch oder nieder zu halten.

Bleibt da das Medium frei in der Berichterstattung?

Gewinn an Relevanz

Mit dem Erhalt der ersten Konzessionsgelder beruhigten sich die Fronten. Die Sendeformate und redaktionellen Leistungen wurden ausgebaut. Jeder, der in der Stadt etwas zu sagen hatte, konnte sich vor der Kamera äussern. Die Regierungsräte sonnten sich am Bildschirm und hofften auf steigende Publizität und Wahlchancen. Bis eines Tages Rösli X. (Name geändert) direkt in die Sendung anrufen konnte und sinngemäss sagte: «Ich hatte immer ein ungutes Gefühl, Sie zu wählen, Herr Wessels. Nach Ihrem Auftritt im Fernsehen weiss ich, warum.»

Und sich den Fragen der Moderatorin Bettina Dieterle zu stellen, konnte durchaus zum Spiessrutenlauf werden. Fortan wurde ein Auftritt bei Telebasel nicht nur als Chance, sondern auch als Risiko angesehen. Politiker wogen plötzlich ab. Der frühere FCB-Präsident Bernhard Heusler machte sogar zur Bedingung, er komme nur noch in die Sendung «061live», sofern Leute nicht direkt anrufen könnten. Den öffentlichen Kontakt zum Volk wollte er vermeiden.

Damit stieg die Bedeutung des Senders und parallel dazu die Versuchung, diesen Sender in den Griff zu bekommen. Vorab die Basler Regierung beklagte jenes Konzept, dass eine Opposition im Grossen Rat ihren Regierungsentscheid kritisieren konnte und darauf die Exekutive ihr Handeln begründen musste. Die Basler Regierung sandte ihren Postboten, Sprecher Marco Greiner, zur Chefredaktion: Er forderte, dass – sollten Grossräte einen Entscheid der Regierung kritisieren – gleichzeitig auch Grossräte gefilmt werden müssten, die denselben Entscheid lobten. Solche Einflussnahme vermochte Chefredaktor Willy Surbeck noch abzuwehren.

Eymann «wulfft»

Zugespitzt hat es sich mit der Sendung «TelebaselReport» – eine wöchentlich ausgestrahlte, 25-minütige Sendung über Geschehnisse und Personen aus dem Raum Basel, an der der Autor mitwirkte. Ein erstes Mal machte Regierungsrat Christoph Eymann (LDP) mit seinem Anwalt Druck. Den angekündigten Titel «Inquisition gegen Muslime – warum Schwimmbussen an den Integrationsabsichten vorbeizielen» könne er nicht tolerieren, schrieb er per Mail an Telebasel und setzte vor der Ausstrahlung ein ganzes Haus in Aufruhr. Er paralysierte die Redaktion für eine geschlagene Stunde, bis man sich entscheiden konnte, trotz regierungsrätlicher Intervention die Doku zu senden. Zudem zog er Telebasel auf Kosten der Steuerzahler vor die Unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI). Sinnigerweise hatte Wochen zuvor der deutsche Bundespräsident Christan Wulff einen ähnlichen Druckversuch in Deutschland auf das Boulevardblatt Bild gemacht. Daraufhin kostete es Wulff sein Amt. Eymann verlor lediglich vor UBI gegen Telebasel. Bezahlt wurde der Rechtsstreit von der Bevölkerung.

Kriegserklärung der Regierung

Damit nicht genug. Der linken Regierung passte es überhaupt nicht, als «TelebaselReport» den rechtsfreien Raum bei der inzwischen abgebrannten Villa Rosenau und die geduldeten Saubannerzüge durch die Stadt thematisierte. Der geschockten Basler Bevölkerung stand eine über die Berichterstattung enttarnte und aufgebrachte Regierung gegenüber. Die ersten Retorsionsmassnahmen der Exekutive bekamen die Telebasel-Filmteams der «7vor7»-Redaktion zu spüren: «Wegen euch kriegen wir im Rathaus keinen Strom mehr und das Auto dürfen wir auch nicht mehr parkieren», schimpfte der Leiter Technik, Pascal Jacot, vor dem Automaten in der Cafeteria. Im Auftrag der Regierung hätte ihnen dies der Hauswart des Rathauses mitgeteilt.

Auf diesen Report hin schaltete sich auch der linke Qualitätsbeauftragte Philipp Cueni (ehemals Poch) ein. Cueni ist heute Stiftungsrat und schrieb damals für das Journalisten-Verbandsblatt Edito. Dort fiel er damit auf, dass er auf rund vier Seiten die Fernsehanstalt SRG über die Weltwoche herziehen liess, weil sich das Blatt erfrecht hatte, die politischen Verflechtungen der SRG-Journalisten zu erfragen. Die Weltwoche konnte sich in dieser Publikation mit keinem Wort rechtfertigen. Dieser «Qualitätswächter» also begutachtete die Report-Sendung über die Villa Rosenau jedoch nicht darauf hin, ob die Qualität, das journalistische Handwerk, stimmt. Seine Kritik war ideologischer Natur und hatte darum für Telebasel keine Konsequenzen. Zunächst nur, muss man präzisieren.

Hinter den Kulissen wurden die Messer gewetzt. Brutschin zog sich aus Gründen der «Interessenentflechtung» aus dem Stiftungsrat zurück. Er beliess aber seinen engsten Mitarbeiter Samuel Hess in diesem Gremium – «den Brutschin-Zwilling», wie ihn Stiftungsräte hinter vorgehaltener Hand nennen.

Wichtige Personalrochaden

Vor seinem Rücktritt machte Brutschin noch wichtige personelle Schachzüge. Er akzeptierte, dass Hess in Gremien Einsitz nahm, die das Programm des Senders diktieren. Zudem setzte sich Hess in die Findungskommission für einen neuen Chefredaktor. Der Vorsteher des Amts für Arbeit und Wirtschaft bestimmte also den Chefredaktor des wichtigsten bildgebenden Mediums auf dem Platz Basel. Solche Ämterkumulation im Medienbereich kennt man sonst aus Diktaturen.

Zudem berief Brutschin eigenhändig Roger Thiriet zum Stiftungspräsidenten, der über sich sagt, es sei ein beliebter Vorwurf, ihn der Regierungstreue zu bezichtigen. Brutschin billigte (wenn er es nicht sogar direkt unterstützt hat), dass Thiriet auch Präsident der Stiftungsrats-Delegation wurde, die die strategischen Entscheide fällt. Zwei Präsidentschaften – das war ein Vierteljahrhundert bei Telebasel strikte getrennt.

An einer Gewerbeverbandstagung sagte Roger Thiriet frei heraus – wohl im Sinne Brutschins –, man suche keinen «zu journalistisch denkenden Chefredaktor». Fündig wurde man unter dieser Prämisse in der heutigen Chefredaktorin Karin Müller, die ihren Auftakt mit dem legendären Satz machte: «Telebasel, das isch Züri.»

«Verbrutschinisierung»

Es war schliesslich auch der AWA-Chef Samuel Hess, der den heute starken Mann bei Telebasel, den deutschen Michael Bornhäusser, im Stiftungsrat, inzwischen gleichzeitig auch Geschäftsführer, installierte. Hess und Bornhäusser arbeiteten schon lange zusammen – für die Innovationsförderung der Nordwestschweiz. Im Stiftungsrat machte das Wort «Verbrutschinisierung» die Runde. Hans Rudolf Gysin, ehemaliges Stiftungsmitglied konstatierte: «Telebasel ist Basel-lastiger, aber auch regierungsfreundlicher geworden.» «Verlautbarungsjournalismus», heisst das entsprechende Wort in der Medienbranche. Damit hatte die Basler Regierung den Sender, wo man ihn haben wollte: Dort, wo er nicht wehtut.

Hess, Bornhäusser, Thiriet. Sie bilden nun das Telebasel-Triumvirat in der «Arbeitsgruppe Strategie». In seiner Ära hat es den Sender heruntergefahren. Es hat die Sendezeit von zwei auf eine Stunde halbiert, einen grossen Aderlass von Personal, einhergehend mit dem Verlust journalistischer Kompetenz, zu verantworten und das publizistische Profil verwässert, sodass sogar alt Regierungspräsident Guy Morin in der TagesWoche öffentlich bekannte, er schaue Telebasel nicht mehr. Ungeachtet dieses Leistungsabbaus stiegen die öffentlichen Zuwendungen.

Selbst die Homepage des Senders, ein Steckenpferd des «Internet-Revolutionärs» Michael Bornhäusser, ist, wenn man die Reichweite auf Vergleichsseiten wie «similarweb.com» aufruft, vom privaten Konkurrenten Christian Heeb mit barfi.ch überholt worden.

Dass das Triumvirat den Kauf dieser Plattform erwogen hat, ist ein Hinweis darauf, dass dem Sender eine publizistische Vision fehlt, dass die unternehmerische Vorstellung von Führung ebenso verloren gegangen ist wie der Glauben, es allein zu schaffen.

Der Autor arbeitete von 2004 bis 2013 bei Telebasel.