Ansturm auf Basler Airbnb-Anbieter

Während der Art-Woche erwartet Airbnb mehr als 2000 Besucher bei Gastgebern in Basel. Zum Vergleich: Das sind fast viermal so viele Gäste wie in der folgenden Woche. Die Gäste geben im Schnitt 169 Franken für ein Zimmer aus und kommen aus 55 Ländern, teilte Airbnb am Mittwoch mit. Die meisten Gäste reisen aus den USA, Deutschland und Grossbritannien an.

Im letzten Jahr hat Airbnb in Basel 20'000 Gäste in Basel verzeichnet. Umgekehrt hätten in der gleichen Zeit 61'000 Baslerinnen und Basler über die Plattform weltweit eine Unterkunft gefunden. (amu)