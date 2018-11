Anwohner sollen Parkkarte abgeben

Es kommt noch schlimmer für die Anwohner mit Parkkarte im Iselin-, Gotthelf- und Bachletten-Quartier. Das Bau- und Verkehrsdepartement von Hans-Peter Wessels (SP) will in der Missions- und Burgfelderstrasse weitere 90 oberirdische Parkplätze ersatzlos streichen. «Ich fahre durchschnittlich zehn bis 15 Minuten durchs Quartier auf der Suche nach einem freien Parkplatz, auch schon habe ich eine halbe Stunde gebraucht.» Mit diesen Worten meldete sich am letzten Montag ein Quartierbewohner telefonisch bei der BaZ. «Dieses lange Herumfahren ärgert mich – und schlimm finde ich, dass niemand etwas gegen diesen Zustand unternimmt.»

Die Regierung, als hätte sie den Ärger des Bewohners mitgekriegt, präsentierte am Dienstag ihr Rezept, wie sie dem zunehmenden Parkierdruck in den Quartieren Herr werden will. Die Auslastung der Parkplätze soll abnehmen und anstatt heute in den Abendstunden mit über 100 Prozent Belegung soll künftig jeder zehnte bis zwanzigste Parkplatz in der blauen Zone frei bleiben. Passieren soll dies mittels Verteuerungen der Parkkarten.

Anstatt wie bisher zehn Franken, soll eine Tageskarte für die blaue Zone ab März 20 Franken kosten. Bereits ab Januar schlägt auch die Pendlerparkkarte von 700 auf 840 Franken pro Jahr auf, und die Anwohner sollen für das Parkieren in der blauen Zone neu 284 Franken pro Jahr bezahlen anstatt wie bisher 140. «Wir rechnen, dass wir mit dieser Erhöhung weniger Anwohnerparkkarten verkaufen werden. Wie viel weniger ist schwer abzuschätzen, da wir nicht wissen, wie verschiedene Personengruppen auf die Preiserhöhung reagieren», sagt Simon Kettner, Leiter für Mobilitätsstrategie beim Bau- und Verkehrsdepartement (BVD).

Von den rund 26'000 Anwohnern sollen somit ein Teil ihr Auto verkaufen oder sich anstelle eines Parkplatzes auf Allmend einen Parkplatz in einer Tiefgarage zum Preis zwischen 150 und 250 Franken monatlich mieten.

Behörden bleiben vage

Im Gegensatz zu den öffentlichen Parkplätzen auf Allmend, zu denen das BVD 2015 eine Statistik präsentiert hat, gibt es zu privaten Parkplätzen in Wohnblöcken keine Statistiken. Trotzdem schreibt die Regierung in der Medienmitteilung vom Dienstag bemerkenswerterweise, dass private Parkplätze «nicht besonders gut ausgelastet» seien und «kaum rentabel bewirtschaftet werden» könnten. Angesprochen auf diese vage Information sagt Kettner: «Wir wissen aufgrund von Inseraten und der Internetplattform Comparis, dass die Auslastung nicht so hoch ist. Konkrete Statistiken haben wir aber keine.»

Insgesamt soll die Erhöhung der Preise für die Parkkarten dem Kanton anstatt wie bisher 6,9 Millionen Franken, neu 10,2 Millionen in die Kasse spühlen. Das Geld – bezahlt von den Autofahrern – soll allerdings nicht nur diesen zugute kommen, sondern auch dafür eingesetzt werden, die «umweltfreundliche Mobilität» zu fördern. Für Lorenz Nägelin, Präsident der SVP Basel-Stadt, kommt diese angedachte Verwendung der Gelder einer «Zweckentfremdung» gleich. Die Gelder sollten den Autofahrern zugutekommen. Die SVP überlegt sich weitere Schritte, um dieser «happigen» Erhöhung entgegenzuwirken. «Bei Leuten mit kleinem Einkommen und Familien aus dem unteren Mittelstand fällt diese Mehrbelastung ins Gewicht.»

Für SP-Grossrat Jörg Vitelli spielen bei der Erhöhung der Parkkartenpreise Familien mit kleinerem Einkommen keine Rolle. «Diese Erhöhung ist schon längst fällig, da Basel sehr moderate Preise hat. Da die Tarife nicht kostendeckend sind, verstehe ich nicht, weshalb gewisse Parteien fordern, dass man Parkplätze subventionieren soll.» Schliesslich würden diese Parteien Wohnungen für weniger gut Situierte auch nicht subventionieren wollen.

Vorstoss aus der FDP

Da die Gebühren per Januar auf Grundlage einer Verordnungsänderung eingeführt werden und weder Parlament noch Bevölkerung sich dazu äussern können, hat FDP-Grossrat Chris-tophe Haller einen Antrag auf eine Änderung der Verordnung eingereicht. «Auf der einen Seite verknappt die Regierung die Parkplätze, auf der anderen Seite will sie die Preise erhöhen. Das ist an den Leuten vorbeipolitisiert.»

In der blauen Zone wies das BVD per Ende 2017 21'220 Parkplätze aus. Dazu kommen 1400 nicht markierte Parkplätze auf dem Bruderholz. Gemäss Kettner wurden in den letzten 15 Jahren rund 3000 Parkplätze auf Allmend abgebaut.

