Arbeitslosenquote im September unverändert

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat im vergangenen Monat in Basel-Stadt um 66 auf 3128 Personen abgenommen. In Baselland sank sie im September um 27 auf 2957 Personen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Im Vergleich zum September 2017 wurde im Basel-Stadt ein Rückgang von 327 Personen verzeichnet, die ohne Arbeit waren. Im Baselbiet resultierte im Jahresvergleich ein Minus von 1125 Personen.

Ein Abnahme gab es im September gegenüber dem August auch bei den registrierten Stellensuchenden: In Basel-Stadt sank deren Zahl um 77 auf 4862 Personen, in Basel-Landschaft um 106 auf 5308 Personen.

Das Angebot an gemeldeten offenen Stellen stieg im September in Basel-Stadt gegenüber dem Vormonat um 68 auf 1066 und in Baselland um 96 auf 872 Stellen. (ens/sda)