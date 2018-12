Arroganz der Macht

Voller Pathos referiert der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner zum Landesstreik 1918. So emotional erzählt er vom heroischen Kampf «des kleinen Mannes» für eine gerechtere und sozialere Schweiz, dass man meinen könnte, er sei damals selber dabei gewesen. Er spricht von Arbeitern in Grenchen, die hinterrücks von Schweizer Soldaten erschossen wurden. Es hätte nicht erstaunt, wenn irgendein Genosse aufgestanden und mit Tränen in den Augen in vollster Inbrunst «die Internationale» angestimmt hätte.

Und einmal mehr zeigt sich an einer Delegiertenversammlung der Sozialdemokraten, wie ideologisch die grösste Partei unseres Kantons heutzutage denkt und wie stark die Basis den Bezug zu ihren Mandatsträgern verloren hat. Nationalrätin Silvia Schenker, die dezidiert am linken Rand politisiert und zu den besten Gesundheitspolitikern unseres Landes gehört, muss ihrer Partei erklären, weshalb nur eine Fusion der Spitäler der beiden Basel langfristig Sinn macht. Weshalb in der stark unter Druck stehenden Gesundheitslandschaft enge Zusammenarbeiten und Zusammenschlüsse unausweichlich sind – will man denn auf dem Markt bestehen.

Vielleicht wissen das auch einige ihrer Parteikollegen. Aber anstatt auf die Argumente ihrer Nationalrätin einzugehen, lassen sich die SP-Mitglieder lieber von den Worten von Genossen wie Kaspar Sutter benebeln. Dieser benutzt Begriffe wie «Liberalisierung», «Aktiengesellschaft» und «freier Markt». Darauf reagieren die SPler wie pawlowsche Hunde; mit Schaum vor dem Mund. Auch die Regierungräte Hans-Peter Wessels und Eva Herzog sind im Saal. Sie trugen als Magistraten massgeblich die Pläne für die Spitalfusion mit. Aber weder Schenker noch die Magistraten werden von der Parteibasis ernst genommen. Diese spricht lieber von «Kapitalismus», schlimmen «Aktiengesellschaften» und fehlender «Solidarität».

Linke Scharfmacher

2018: Was die Diktion betrifft, haben sich die Basler Linken in den letzten 100 Jahren nicht geändert. Verändert hat sich aber die Stimmung in der Partei selber: «Es ist schwer geworden, abweichende Positionen in der SP Basel-Stadt einzunehmen», sagen Parteimitglieder hinter vorgehaltener Hand. «In der SP Basel-Stadt trauen sich etliche gar nicht mehr, anderer Meinung zu sein», vermutet die Baselbieter Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer auf Twitter.

Die Befürchtung kommt auf, dass in der SP keine gegenteiligen Meinungen ihren Platz finden. Das Resultat nach der Fusions-Debatte versinnbildlicht dies: 96 Genossen stimmen gegen die Fusion, nur sieben sind dafür – zwölf enthalten sich der Stimme.

Die Partei, die sich so gerne den Landesstreik vor Augen hält, der sie als soziale, demokratische Partei letztlich legitimiert hat, stellt sich wieder als die kleine politische Kraft dar, die gegen das Grossbürgertum in den Klassenkampf ziehen muss. Obwohl die SP schön längst die tragendste Partei des Kantons und in alle kantonalen Institutionen eingezogen ist. Scharfmacher wie Kaspar Sutter und Nationalrat Beat Jans versuchen links an Leuten wie Herzog, Wessels und Schenker vorbeizuziehen.

Jans will derzeit sowieso nicht auf Konfrontation mit der Basis zu gehen – hofft er doch Eva Herzog bei der parteiinternen Kandidatur für den Ständerat auszustechen. Die Basis der Partei, bestehend aus Studenten, Akademikern und Leuten, die mehrheitlich im öffentlichen Dienst arbeiten, hat sich in den letzten Jahren nun erneut ideologisiert; die Diskussion um die Spitalfusion ist nur ein Beispiel dafür.

Eva Herzog: Die Kapitalistin

Bei der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III vor einem Jahr musste Eva Herzog durch ein Stahlbad der Gefühle gehen. Als «Kapitalistin» und «Mediensprecherin der Pharmakonzerne» hatte die Partei ihre Regierungsrätin beschimpft. Dass Basel, seit Herzog in der Regierung sitzt, nur noch schwarze Zahlen schreibt, blendet ihre Partei aus.

Dasselbe in der Wohnbaupolitik: Der grün-rot dominierte Regierungsrat hat der SP versucht klarzumachen, dass sich der Wohnungsmarkt nur entspannen kann, wenn auch private Immobilieninvestoren mitspielen dürfen, und warnte vor der schädlichen Wohnschutz-Initiative. Doch er stiess bei der Partei auf taube Ohren. Diese scheint ihren Mandatsträgern in der Exekutive und in Bern nicht mehr zu vertrauen.

Aber im Grossen und Ganzen steht Basel gar nicht schlecht da: Die Wirtschaft blüht und wächst – das zeigen Studien der Avenir Suisse und der Credit Suisse. Der Überschuss an finanziellen Mitteln ermöglicht es den Linken auch, im Grossen Rat irgendwelche Amtsstellen, Abteilungen oder sogar ganze Departemente zu erschaffen, deren Notwendigkeit sich dem Betrachter nicht immer erschliesst.

Liberale Flecken

Soziale Integrationsprogramme, staatlich finanzierte Kulturförderung, «velofreundlichste Stadt der Schweiz» (Avenir Suisse) – politisch entwickelt sich die Stadt ganz so, wie es sich die SP wünschen sollte. Doch der Schlüssel zum Wohlfahrtsstaat ist immer der gleiche: Es braucht eine starke Wirtschaft im Rücken, die die ganzen kostspieligen SP-Ansprüche erlaubt. Und damit dies geschehen kann, muss die Exekutive Kompromisse mit Grossunternehmen und KMU eingehen.

Lange tolerierte das die Basis. Schliesslich sprach der Erfolg für die SP Basel-Stadt. Aber nach nun gut 13 Jahren an der Macht ist es der Partei wohl zu ruhig geworden. Man will den Kapitalismus dann doch irgendwie überwinden. Man will Novartis und Co. doch wieder mehr zur Kasse bitten, und man will im Immobilienmarkt Planwirtschaft statt Marktwirtschaft. Auf die eigenen Mitglieder wird Druck ausgeübt; die SP Basel-Stadt wird zunehmend autoritär geführt. Es ist ein Zeichen von Arroganz. Arroganz durch Macht. Es ist eine Entwicklung, die nicht nur Leutenegger Oberholzer, sondern, wie man hört, auch deren Kollegen der SP Baselland Sorge bereitet.

Auf einzelne Mandatsträger, die sich in ihren jeweiligen Bereichen besser auskennen als die Basis-Mitglieder, will man in der SP nicht mehr hören. Sie scheinen beschmutzt zu sein von liberalen Flecken, die sich durch eine jahrelange Kompromissbereitschaft ihrer Regierungsräte mit Bürgerlichen auf ihren Blusen und Vestons gebildet haben. Denn sie haben dasselbe getan, wofür manche Kommunisten die Sozis bis heute hassen: Sie haben sich dem Bürgertum angebiedert, haben sich für eine Politik irgendwo zwischen Liberalismus und der Ablehnung des Materialismus entschieden.

Es bleibt zu hoffen, dass die SP-Basis irgendwann erkennt, dass ihre Regierungsräte oder Nationalräte wie Schenker Realpolitik betreiben müssen und nicht bei jedem sozialistischen Politaktivismus mitspielen können. Ansonsten fährt sich die Basler SP in absehbarer Zeit selbst an die Wand. (Basler Zeitung)