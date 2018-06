Auf dem Weg zur Arbeit überfallen

Ein 26-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in der Theodor Herzl-Strasse in Basel von einem Unbekannten beraubt und verletzt worden. Der Täter flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Das Opfer habe sich um 5.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit befunden, als ihm der Täter beim Besteigen des Autos unvermittelt von hinten einen Schlag in den Nacken versetzte, teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 26-Jährige stürzte zu Boden, und der Räuber nahm ihm das Portemonnaie ab.

Anzeige erstattete das Opfer nach Angaben der Staatsanwaltschaft erst am Dienstag. Zuvor hatte der Mann wegen seinen Verletzungen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. (amu/sda)