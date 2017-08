Autofahrer sollen länger Rot sehen

Eigentlich ist das Behördenpapier aus dem Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Doch die geplanten Massnahmen, die in dem 13-seitigen «Umsetzungskonzept Städtische Verkehrslenkung Basel» beschrieben werden, sind von hohem öffentlichem Interesse: Sollten sie realisiert werden, dürften die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss massiv sein. Der BaZ liegt das amtsinterne Dokument vor. Sie macht die wesentlichen Inhalte an dieser Stelle publik (siehe Bilderstrecke).

Um was geht es? Die Planer des BVD haben gemeinsam mit einem externen Büro eine Strategie «zur maximal möglichen Reduktion und Lenkung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)» ausgearbeitet, «die der Kanton Basel-Stadt in alleiniger Kompetenz umsetzen könnte». Begründet wird der Auftrag mit dem kantonalen Umweltschutzgesetz. Dieses verpflichte Basel-Stadt, den MIV zwischen 2010 und 2020 «um mindestens 10 Prozent zu senken.» Am Mittwoch hatte die Regierung allerdings im Zusammenhang mit der «Zämme fahre mir besser»-Initiative des Basler Gewerbeverbands die bemerkenswerte Aussage gemacht, die «Aufhebung des unrealistischen Reduktionsziels» als «durchaus sinnvoll» zu begrüssen.

Nimmt man die beim BVD getroffenen Absichten zum Nennwert, ist die Richtung jedoch klar: Mit der Erzeugung von längeren Wartezeiten und Staus sollen die Autofahrer gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern benachteiligt werden. In dem Dokument heisst es: «Im Ergebnis werden diejenigen Massnahmen ins Umsetzungskonzept übernommen, die dem öffentlichen Verkehr sowie dem Fuss- und Veloverkehr wesentliche Vorteile bringen, die mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sind (gute Kosten-Nutzen-Bilanz) und keine gravierenden negativen Nebenwirkungen aufweisen.» In Zürich oder Bern seien «ähnliche Ansätze bereits erfolgreich erprobt und umgesetzt worden».

Vor allem mit dem Einsatz von «Dosieranlagen» sollen die Ziele erreicht werden. So ist an diversen Standorten vorgesehen, während den Hauptverkehrszeiten die Rotlichtdauer für den motorisierten Individualverkehr zu verlängern. Zwei Pilotprojekte starten bereits dieses Jahr: Beim Knoten Dreirosenbrücke/Klybeckstrasse sowie bei der Einfallsachse Saint-Louis werden die Grünphasen verringert. Dies soll auch an sechs weiteren Strassenabschnitten geschehen, wobei der Einführungstermin meist mit «kurz- mittelfristig» deklariert wird.

Die Gesamtkosten für die städtische Verkehrslenkung belaufen sich auf mehre Millionen Franken.

Umfrage Mit längeren Rotphasen für Autos und Töffs sollen ÖV, Velofahrer und Fussgänger im Verkehr bevorzugt werden. Sollen Ampeln in Basel für den Individualverkehr länger Rot bleiben? Ja

Nein

Abstimmen Ja 15.6% Nein 84.4% 147 Stimmen Ja 15.6% Nein 84.4% 147 Stimmen



(Basler Zeitung)