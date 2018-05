Autofahrerin übersieht Tram und wird verletzt

An der Ecke St-Alban-Anlage / Engelgasse hat sich am Mittwochnachmittag ein Tramunfall ereignet. Ein Auto ist kurz nach 16 Uhr vor das Tram der Linie 3 geraten und mit diesem kollidiert. Das Tram war in Richtung Breite unterwegs. Beim Unfall wurde die 40-jährige Frau Autofahrerin verletzt und mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht.

Laut Mitteilung der Polizei sei die Autofahrerin vom Aeschenplatz her in der St. Alban-Anlage unterwegs gewesen. Auf Höhe Engelgasse wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei das Tram, das in die gleiche Richtung fuhr. Bei der Kollision wurde das Auto mehrere Meter weggeschleudert.

Die Linien 3 und 14 waren für die Zeit der Unfallaufnahme und der Versorgung der verletzten Person in beiden Richtungen blockiert. Es kam in Richtung Breite zu Verkehrsbehinderungen. (amu)