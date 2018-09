BKB steigt in Startup-Szene ein

Ab nächstem Jahr will die BKB damit den Konzern technologie- und wachstumsorientiert in die Zukunft zu tragen, so eine Mitteilung vom Dienstag.

Der Fokus des Startups liege auf der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Damit will die BKB Finanzdienstleistungen anbieten und sichert für das Innovationslabor die Anschubfinanzierung. Das Innovationslabor mit Standort Basel soll bewusst einen Gegenpol zu den bereits etablierten Innovationsstandorten Zürich und Zug bilden.

Die BKB betont, dass das Innovationslabor operativ und auch physisch von der Basler Kantonalbank unabhängig sein soll. Der Verwaltungsrat der neuen Tochtergesellschaft besteht aus zwei Vertreter der BKB-Geschäftsleitung. Diese sollen sicher stellen, dass die strategischen Vorgaben und Interessen der Muttergesellschaft gewahrt bleiben.

Zudem sollen Mitarbeitende der BKB temporär im Innovationslabor an der Entwicklung von Produkten mitarbeiten können. Dies stelle sicher, dass die Ideen des Innovationslabors zurück in die BKB und die Bank Cler fliesse und die digitale Transformation der beiden Banken vorangetrieben werde, hiess es weiter. (ens/sda)