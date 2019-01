BVB-Bus ohne Pneuprofil unterwegs

Echt abgefahren. Treffender kann man den Zustand eines Reifens auf einem Kleinbus der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) nicht beschreiben. Der Buschauffeur – als Fahrer verantwortlich für die Betriebssicherheit des Fahrzeugs – meldete den Schaden nach dem Entdecken bei der Leitstelle des Transportunternehmens, um nachzufragen, ob er so fahren dürfe. «Du darfst fahren, die Garage hat das abgeklärt», sagt der Mitarbeiter der Leitstelle auf einer Tonaufnahme vom letzten Sonntag, die Medien zugespielt worden ist.

Der Buschauffeur fragt noch, ob er den Bus in die Garage bringen soll. Der Leitstellenmitarbeiter insistiert: «Du darfst weiterfahren. Das Problem ist bekannt und hängt mit der Lenkgeometrie zusammen.»

Auf die Frage des Chauffeurs, ob das mit der Polizei abgesprochen sei, sagt der Mann in der Leitstelle, dass es «okay» sei, so loszufahren. Der Buschauffeur gibt dann offenbar nach und verrichtet seinen Dienst mit dem abgefahrenen Pneu vorne rechts. «Ich zahle aber auch keine Busse, nichts», sagt der Chauffeur, der Gespräch und Fotos auf dem Smartphone festhält.

Natürlich hätte der Buschauffeur mit dem abgefahrenen Pneu nie und nimmer auf die Runde gehen dürfen. «Der im Video gezeigte Reifen scheint die gesetzlichen Anforderungen in der Tat nicht zu erfüllen. Die Verkehrs- und Betriebssicherheit wäre nicht gegeben», sagt Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamts für Strassen, zu dem Video auf 20 Minuten. Bei einer Polizeikontrolle hätte es Konsequenzen gegeben – erst recht bei einem Unfall.

Bei Pneus muss per Gesetz ein 1,6-Millimeter-Profil vorhanden sein. Ist dies wie beim BVB-Pneu nicht der Fall, liegt gemäss Bundesgericht eine «mittelschwere Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften» vor.

Ein Urteil datiert aus dem Jahre 2007. Das Schwyzer Verwaltungsgericht hatte einen Berufschauffeur, der bei seinem Privatauto mit drei abgefahrenen Pneus unterwegs war, verwarnt. Das Bundesamt für Strassen legte eine Beschwerde dagegen ein und bekam vom Bundesgericht recht und der Chauffeur musste seinen Führerausweis während eines Monats abgeben.

Einer, der etwas von der Bereifung versteht, ist Transportunternehmer Willi Schärer aus Pratteln. Er nennt den Chauffeur und den Mann in der Leitstelle «verantwortungslos». «Der Chauffeur hat mit seinem Verhalten ganz klar Passagiere gefährdet. Mit diesem Reifen kann man nicht bremsen, da er keine Haftung mehr hat», sagt Schärer.

Dass ein Reifen so abgefahren ist wie auf den Bildern zu sehen, also dass er innen noch Profil hat und aussen nicht, entwickle sich nicht in kurzer Zeit, sondern über mehrere Wochen hinweg. «Das liegt an der Spureinstellung, die einen leichten Negativwinkel haben muss. Hat sie das nicht, dann läuft der Reifen aussen extrem ab.» Gemäss Schärer hätten zuvor auch andere Chauffeure bereits nicht mehr mit dem Bus fahren dürfen.

Dass der Pneu, wie in Medien spekuliert, aufgummiert wurde und dieser Teil Gummi während der Fahrt verloren ging, das glaubt Schärer nicht. «Bei Personenwagen ist Aufgummieren nicht erlaubt. Bei Lastwagen gummiert man Hinterreifen auf. Es ist aber ein ungeschriebenes Gesetz, dass man Vorderreifen nicht aufgummiert, denn wenn der Vorderreifen platzt, ist der Lastwagen nicht mehr steuerbar.»

Auch Fredi Schödler, Leiter Betrieb und Technik der Baselland Transport AG (BLT), schliesst eine Aufgummierung des Pneus aus. «Bei einer Aufgummierung fliegt die ganze Lauffläche weg und ein Pneu ist nicht einseitig abgefahren.»

Bei der BLT würden die Busse gemäss Schödler wöchentlich kontrolliert. Zudem seien die Chauffeure am Morgen vor den Touren angehalten, die Busse zu überprüfen. «Würden wir trotz den Kontrollen Pneus, die am Ende ihrer Laufzeit sind, eruieren, würde der Bus nicht ausfahren.»

Bei den BVB bestätigt Mediensprecherin Sonja Körkel, dass der fehlbare Reifen nicht aufgummiert gewesen sei. Der Kleinbus sei auf der Linie 34 unterwegs gewesen, zwischen der Station Habermatten und Riehen Bahnhof. Gemäss Körkel sei der Pneu am 15. Januar während einer Kontrolle noch als «fahrtauglich» eingeschätzt worden.

Allerdings sei bemerkt worden, dass die Spureinstellung der Lenkung nicht mehr gestimmt habe, und die Reifen hätten sich in den folgenden Tagen «stark» abgenutzt. Die BVB bedauern den Vorfall und entschuldigen sich bei den betroffenen Personen. Der Bus sei am 22. Januar repariert worden.

