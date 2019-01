BVB-Einfachhaltestellen-Test ab Mittwoch

Aufgrund guter Witterungsbedingungen können die nötigen Markierungen bis am Mittwoch angebracht werden, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Montag mitteilte. Die Fläche der provisorischen Einzelhaltestellen wird grün markiert, damit Fahrgäste wissen, wo sie auf ihr Tram warten müssen.

Der Betriebstest ist an drei von fünf Doppelhaltestellen auf dem Tramnetz der BVB vorgesehen: Am Bankverein, Barfüsserplatz und Marktplatz. An Doppelhaltestellen können zwei Trams hintereinander halten, was das Umsteigen mitunter hektisch und an engen Perrons gefährlich macht. (cj/sda)