Basel im Bann der Fische

An Podien fliegen die Fetzen, Parteidelegierte reden sich in Rage, Laien und Fachleute liegen sich in den Haaren. Wie kaum ein anderes Thema liefert das Ozeanium derzeit Gesprächsstoff. Am 19. Mai stimmen die Basler Stimmberechtigten darüber ab. Was sind die zentralen Fragen? Was sagen Befürworter zum Vorhaben des Zoos, und wie beurteilen Gegner das Projekt? Die BaZ liefert eine Übersicht.

Soll Basel ein Ozeanium erhalten?

Die Befürworter sagen: 1972 eröffnete der Zoo das Vivarium, ein einzigartiges Aquarienhaus. Um jedoch Themen rund um den Ozean umfassend darzustellen, fehlt es im Vivarium an Raum. Das Ozeanium bringt das Meer nach Basel. Es zeigt anhand von grossformatigen Aquarien die Faszination der Meere. Als Bildungszentrum soll es das wichtige Bewusstsein für die Meere schaffen.

Die Gegner sagen: Es ist in der Tradition der Stadt Basel, Projekte umzusetzen, die in die Zukunft führen. Mit dem geplanten Ozeanium macht die Stadt Basel einen Schritt rückwärts. Nicht nur, weil sie in ein Auslaufmodell investiert, das sie ökonomisch und ökologisch belastet. Sondern auch, weil Lebewesen bei dessen Realisierung unter artungerechter Haltung leiden müssten.

Welchen Nutzen würde ein Ozeanium der Stadt und dem Zoo touristisch und finanziell bringen?

Befürworter: Das Ozeanium wäre ein grosser Gewinn für Basel. Durch die Aufwertung des heutigen «Unortes» Heuwaage gewinnt die Stadt an Standortattraktivität. Das Ozeanium wird zu einem Besuchermagneten, der weit über die Landesgrenzen hinausstrahlen wird. Es schafft neue Arbeitsplätze. Vor dem Ozeanium entsteht ein offener Platz für vielfältige öffentliche Nutzungen. Eine Business-Studie geht von jährlich 600 000 bis 800 000 Besuchern aus. Die Gewinnschwelle liegt bei 450 000 Eintritten. Das Ozeanium könnte Besucherschwankungen im Zoo kompensieren. Es ist somit die optimale saisonale Ergänzung zum Zoo, der bei nasskaltem oder sehr heissem Wetter verständlicherweise nicht so gut besucht wird.

Gegner: Das Ozeanium rechnet mit ungefähr 650 000 Besuchern pro Jahr. Ein Vergleich mit ähnlichen Grossaquarien in Europa mit einem ungleich grösseren Einzugsgebiet als Basel lässt diese Zahl jedoch unrealistisch erscheinen. Das geplante Ozeanium in Basel dürfte nur etwa 200 000 bis 300 000 Eintritte pro Jahr generieren.

Könnte das Ozeanium eines Tages zur finanziellen Belastung für den Steuerzahler werden?

Befürworter: Das Ozeanium ist selbsttragend. Aus den Einnahmen können Betrieb und Unterhalt finanziert werden. Weder für den Bau noch für den Betrieb des Ozeaniums wird der Zoo Basel finanzielle Unterstützung des Kantons Basel-Stadt beanspruchen.

Gegner: Das «Aquatis» in Lausanne wurde Ende 2017 eröffnet und hatte im ersten Jahr bereits 70 000 Besucher weniger als geplant. Auch wenn der Bau in Basel mit Spenden finanziert wird, droht im Betrieb ein Defizit. Dann werden die Steuerzahler zur Kasse gebeten. Im Umkreis von 500 Kilometern um Basel gibt es zudem neben Lausanne fünf weitere Grossaquarien: in Konstanz, München, Genua, Lyon und am Gardasee.

Entspricht ein Ozeanium dem Postulat der Nachhaltigkeit? Könnte der Betrieb das Klima belasten?

Befürworter: Im Basler Grossen Rat wurde vor wenigen Wochen der Klimanotstand ausgerufen. Wir müssen dem Umweltschutz höchste Priorität geben. Dazu braucht es mehr Bewusstsein für den Umgang mit der Umwelt und den Meeren. Hier setzt das Ozeanium an. Ein Grossteil des Gebäudes kommt unter den Grund zu liegen, was den Energiebedarf senkt. Auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage erstellt. Die als Meeresklippe gestaltete Fassade besteht aus Lehm.

Gegner: Der Grossteil der Ausstellungsobjekte muss in der Wildnis gefangen und mit dem Flugzeug nach Basel verfrachtet werden. Steinkorallen werden im Riff abgebrochen und ins Ozeanium verpflanzt. Was soll am Fang von wilden Meerestieren nachhaltig sein für die Natur? Allein der Betrieb verschlingt gleich viel Energie wie 1400 Haushalte. Er wird damit zur Klimabelastung für Basel. (Basler Zeitung)