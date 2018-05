Basel steigt aus Erdbebenversicherung aus

Am Abend des 18. Oktober 1356 legte ein Erdbeben Basel in Trümmer. Was den starken Erdstössen standhielt, wurde in den folgenden acht Tagen Opfer der Feuersbrunst, die in der ganzen Stadt wütete. Das Erdbeben von damals gilt als das stärkste Erdbeben nördlich der Alpen seit Menschengedenken.

Was heute eine Erinnerung in den Geschichtsbüchern ist und als kantonales Schauermärchen überlebte, ist für Fachleute weiterhin ein realistisches Szenario. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) und der Schweizer Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) stufen die Erdbebengefahr für Basel als besonders hoch ein. Der SED erklärte gegenüber 20 Minuten unlängst, dass mit einem Erdbeben der Magnituden 6 bis 7, derselben Stärke wie anno 1356, jederzeit gerechnet werden müsse. Ein Erdbeben dieser Stärke sei statistisch gesehen längst überfällig.

Trotz dieses hohen Erdbebenrisikos hat der Regierungsrat am Dienstag beschlossen, all seine öffentlichen Gebäude nicht mehr gegen eine solche Naturkatastrophe zu versichern. Weil die Versicherungsprämien «deutlich» angestiegen seien, hat der Regierungsrat entschieden, für die versicherten Gebäude die Prämie nicht zu zahlen. Die neuen Prämien hätten sich auf 1,8 Millionen Franken pro Jahr belaufen, wie von Immobilien Basel-Stadt (IBS) auf Anfrage zu erfahren war. Seine Liegenschaften hat der Kanton erstmals 2012 gegen Erdbeben versichert. Damals kostete die jährliche Prämie aber noch 300 000 Franken. Die maximale Schadensumme wurde auf 700 Millionen Franken festgesetzt.

«Verantwortung abgetreten»

Bei einem Erdbeben der Magnitude 6 ist dies jedoch nur ein kleiner Betrag. Bei einem schweren Erdbeben dieser Stärke rechnet die basel-städtische Gebäudeversicherung mit 80 Milliarden Franken Schaden – schweizweit. In der Stadt selbst – in diesem Szenario das Epizentrum – würden insgesamt 24 Milliarden Franken Sachschaden entstehen. Zwar wird seit Jahren in die Erdbeben-Ertüchtigung der öffentlichen Bauten investiert, jedoch sei ein Erdbeben der Stufen 6 bis 7 dermassen heftig, dass mit «mehren Tausend Todesopfern sowie Zehntausenden Verletzten zu rechnen ist», so der SED.

Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (SP, BL) kann wegen der latenten Gefahrenlage nicht verstehen, weshalb der Kanton seine Erdbebenversicherung aufgibt. «1,8 Millionen Franken wird er ja verkraften können.» Leutenegger Oberholzer kämpft seit Jahren für ein national geltendes Versicherungsobligatorium gegen Erdbebenschäden mit landesweit einheitlichen Prämien.

Die Bürgerlichen in Bundesbern machten ihr aber jeweils einen Strich durch die Rechnung. Sie ist zwar weiterhin der Meinung, dass im Fall der Erdbebenversicherung einzig eine nationale, solidarische Lösung zielführend wäre, trotzdem findet sie den Basler Weg falsch. «Es ist offen, ob der Kanton Basel-Stadt bei einem Schadenereignis die notwendige Risikoabdeckung hat. Für mich macht es den Eindruck, dass Basel die Verantwortung für die Kosten eines solchen Sachschadens an Bern abtreten möchte.»

Zu teuer für den Steuerzahler

Sollten nun durch ein mittelschweres bis schweres Erdbeben Schaden an den kantonalen Gebäuden entstehen, muss der Steuerzahler für die Schäden aufkommen. Dabei muss einkalkuliert werden, dass bei einer solchen Katastrophe viele Bürger selbst einen hohen finanziellen Aufwand für ihr verlorenes Hab und Gut tragen müssen. Denn gemäss dem Beobachter sind lediglich 16 Prozent der Basler erdbebenversichert.

Wie das Gros der Bevölkerung verzichtet nun auch der Kanton auf diese Risikoversicherung. Entgegen dem SED und dem Bafu schätzt der Kanton das Erdbebenrisiko als eher gering ein. «Man geht hier von einem Ereignis von circa 1000 Jahren Wiederkehrperiode aus. Im Sinne einer Kosten-Nutzen-Überlegung kam man zum Schluss, dass die Höhe der Prämie langfristig – auch für die Steuerzahlenden – nicht mehr gerechtfertigt ist», sagt Tibor Hochreutener vom Finanzdepartement. «Die Sicht des Steuerzahler wurde in die Kalkulation einbezogen, denn dieser finanziert den Staatshaushalt, aus dem auch die Prämie finanziert wird.»

(Basler Zeitung)