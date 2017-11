Baselbiet und Juso tadeln Cramers Lehrtätigkeit an der Uni

Künftig wird sich der Basler Regierungsrat Conradin Cramer nicht nur als Vorsteher der Erziehungsdirektion um die Uni Basel kümmern, sondern auch als Privatdozent. Wie das «Regionaljournal» von SRF diese Woche publik machte, steht er im Habilitationsverfahren. Die Juristische Fakultät erachtet den Leistungsausweis des Anwaltes als genügend und hat ihn am kommenden Donnerstag zum Probetag eingeladen.

Die Regierung, der Cramer erst seit letztem Frühling angehört, ist Eignerin der Uni. Zudem ist der LDP-Politiker als Erziehungsdirektor Mitglied des Unirats, des obersten Organs der Institution. Nun wird er als Privatdozent auch noch zu deren Angestellten, wenn auch nur zu einem ehrenamtlichen. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage des Interessenkonflikts auf. Immerhin werden im Unirat wichtige strategische Entscheide gefällt.

Einen solchen sieht Conradin Cramer aber nicht. Vielmehr sei die Lehrtätigkeit ein Brückenschlag zwischen zwei Tätigkeitswelten. Sie ermögliche ihm einen direkten Kontakt zur Universität und zu den Studierenden und sei deshalb sehr wichtig, sagt er auf Anfrage. Ausserdem gehöre man als Erziehungsdirektor und Vertreter des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen dem Unirat an. Diese Mitgliedschaft liege im Interesse der beiden Trägerkantone, um über die Strategie der Uni mitbestimmen zu können.

Cramer bestreitet Karriereplan

Cramer arbeitet seit sieben Jahren an dieser Habilitation. «Sie ist ein wichtiger Teil meiner beruflichen Laufbahn», sagt er. Darauf zu verzichten, war für ihn deshalb keine Option. Ihm sei aber wichtig gewesen, seine Arbeit vor seinem Amtsantritt als Regierungsrat einzureichen. Um ihre Unabhängigkeit zu wahren, hat die Juristische Fakultät zur Beurteilung einen zusätzlichen externen Gutachter zugezogen.

Der Erziehungsdirektor bestreitet, mit seiner künftigen Tätigkeit bereits an seiner beruflichen Karriere zu feilen. Er sagt: «Ich bin ja erst seit weniger als einem Jahr Regierungsrat, und die herausfordernde Arbeit gefällt mir sehr gut. Deshalb denke ich überhaupt nicht über spätere berufliche Tätigkeiten nach.»

Im Stadtkanton schreien wegen Conradin Cramers Lehrtätigkeit nur die Juso auf. In einer Medienmitteilung schreiben sie, der Erziehungsdirektor solle sich lieber auf seine Aufgabe als Regierungsrat konzentrieren. Während Cramer seiner Faszination fürs Unterrichten nachgehe, «scheinen das einige Basler Primalehrkräfte nicht mehr zu haben», heisst es weiter.

Die Jungpartei nimmt damit Bezug auf einen Leserbrief, der diese Woche in der BaZ erschienen ist. Darin kritisieren Lehrer die Verbürokratisierung ihres Berufs. Juso-Präsidentin Mirjam Kohler sagt: «Wenn Conradin Cramer Freude an der wissenschaftlichen Arbeit hat, soll er doch erziehungswissenschaftliche Texte lesen.»

Ansonsten stösst Cramers Engagement bei der Uni in Basel-Stadt aber von links bis rechts auf Verständnis. Schliesslich mache er dies unentgeltlich und in seiner Freizeit, sagt etwa SVP-Präsident Lorenz Nägelin. Er schätzt Cramer als genug sensibel ein, sein Amt als Regierungsrat sowie sein Mandat als Unirat nicht mit seiner Tätigkeit an der Uni zu vermischen. Dass er das Habilitationsverfahren offengelegt hat, sei der Beweis dafür.

Lehrtätigkeit und Waschtag

Einen Interessenkonflikt schliesst man aus. «Einerseits, weil Cramers Pensum sehr gering sein wird und andererseits, weil er dafür nicht entlöhnt wird», sagt BastA!-Grossrätin Tonja Zürcher. Eine finanzielle Abhängigkeit bestehe daher nicht. Auch werde sich als Privatdozent seine Haltung zur Uni kaum ändern, da er sich als Vorsteher der Erziehungsdirektion ohnehin dafür einsetze, dass die Uni gut dasteht.

FDP-Präsident Luca Urgese sieht das genauso. Er geht ausserdem davon aus, dass Cramer bei kritischen Entscheiden in den Ausstand treten wird. Und SP-Grossrätin Sarah Wyss sagt: «Wenn er Zeit hat und sein Regierungsamt nicht darunter leidet, dann ist es kein Problem.»

In Baselland, wie Basel-Stadt Trägerkanton der Uni, tönt es anders. «Ist das Regierungsratsamt in Basel-Stadt kein Vollamt?», fragt FDP-Landrat Rolf Richterich. Ein Regierungsmitglied mit einem Lehrauftrag wäre im Baselbiet nicht denkbar – und zwar unabhängig davon, ob es dafür bezahlt würde oder nicht. Aus beruflicher Sicht hat Richterich Verständnis für Cramers Ambitionen, aber dennoch: «Er ist für vier Jahre gewählt und muss sich in erster Linie auf sein Amt konzentrieren.»

Dass in Basel-Stadt Cramers Tätigkeit toleriert wird, erstaunt den Baselbieter Politiker nicht: «In Basel wird im Gegensatz zu Baselland die Uni als Teil der Verwaltung wahrgenommen.»

Auch SP-Landrat Roman Brunner stellt die Frage nach der Auslastung der Basler Regierungsräte. Ausser Cramer doziere auch Christoph Brutschin an der Uni und Baschi Dürr bestehe auf seinen Waschtag. «Da frage ich mich: Braucht Basel-Stadt sieben Regierungsräte oder braucht die Region Basel deren zwölf?» (Basler Zeitung)