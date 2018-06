Baselland will die Sparschraube lockern

Was haben die Baselbieter Schelte, Spott und Hohn kassiert, als sie der Stadt, den 80-Millionen-Deal um Universität und Kulturpauschale abgerungen hatten, um die eigenen Staatsfinanzen schonen zu können. Als Schmarotzer und Profiteure wurden sie gescholten. Das Verhältnis der Partner war arg strapaziert, der Ruf der Baselbieter in der Stadt schwer angeknackst.

Die Regierung des Kantons Baselland gibt nun Gegensteuer. Aufgrund der verbesserten Staatsfinanzen erklärt sie sich bereit, über die im Juni vergangenen Jahres vereinbarten Eckdaten über den Kulturvertrag neu zu verhandeln, wie Monica Gschwind, Vorsteherin der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, erklärt: «Der Kanton Baselland befindet sich heute in einer klar besseren finanziellen Lage. Der Regierungsrat will daher prüfen, wie weit man dem Kanton Basel-Stadt entgegenkommen kann.» In einer gemeinsamen Sitzung vom 12. Juni haben sich die Regierungen beider Basel auf eine Neuverhandlung der Eckwerte geeinigt, gestern wurde der Beschluss bekannt gemacht.

Das bedeutet: Die von Baselland per 2021 auf fünf Millionen Franken halbierte Kulturpauschale an ausgewählte Basler Kulturinstitutionen soll mit Basel-Stadt neu ausgehandelt werden. Nach der Vereinbarung von 2017 kompensiert Basel-Stadt die von Baselland wegfallenden Staatsbeiträge. Über den möglichen Umfang des finanziellen Entgegenkommens des Kantons Baselland wollte Gschwind keine Aussagen machen.

Partnerschaft stärken

Dass die harte Verhandlungsführung der Baselbieter über die Zahlungen für die Uni das Verhältnis der beiden Basel getrübt hat, verneint Gschwind. «Die Zusammenarbeit ist gut.» Das Entgegenkommen bei der Kulturpauschale sei ein Signal der Regierung, die Partnerschaft zu stärken. Alles andere als unglücklich ist die Stadtbasler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann, der die Abteilung Kultur untersteht: «Die Regierung Basel-Stadt ist natürlich sehr erfreut darüber, dass die Baselbieter Regierung nun überprüft, ob die um fünf Millionen gekürzte Abgeltung wieder erhöht werden könnte.»

Eigentlich hätte der neue Kulturvertrag dieser Tage den Parlamenten in Basel und Liestal unterbreitet werden sollen. Nun soll es erst im ersten Semester 2019 so weit sein. Die Regierungen haben sich deshalb darauf geeinigt, dass Baselland den geltenden Vertrag nicht vor Ende 2020 kündigt, damit er bis Ende 2021 in Kraft bleiben und per 1. Januar 2022 vom neuen Kulturvertrag abgelöst werden kann – also ein Jahr später als bisher vorgesehen. Bis dahin gilt der Betrag gemäss Vertrag von 1997, der für 2018 rund 10 Millionen Franken beträgt.

Laut Monica Gschwind seien die betroffenen Institutionen bereits darüber informiert worden, dass der geltende Vertrag ein Jahr länger läuft, damit diese Planungssicherheit hätten. «Wir wollen das Bestehen der Kulturbetriebe nicht gefährden, sondern eine tragfähige und nachhaltige Lösung», betont sie. Gemäss Mitteilung der Regierungen sollen für die bisher unterstützten Kulturinstitutionen keine finanziellen Einbussen entstehen. Ein weiteres Thema bei der Überprüfung der Eckwerte ist die Entflechtung der Zuständigkeiten. Laut Gschwind gebe es Institutionen, «Gare du Nord» zum Beispiel, die nur von Baselland unterstützt werden. Die jetzige Praxis sei uneinheitlich und nicht mehr nachvollziehbar. Im neuen Vertrag solle über die Vergabe Klarheit und Transparenz herrschen. Das heisst: «Die Gelder sollen pauschal dem Kanton Basel-Stadt überwiesen werden, der sie dann den einzelnen Institutionen weiterleitet», sagt Ackermann.

Alle BL-Sponsoren einrechnen

Die Grünen in beiden Basel zeigen sich in einer Mitteilung erfreut über die Verlängerung des geltenden Vertrags und verlangen von Baselland angesichts dessen positiver Rechnung einen vollständigen Verzicht der geplanten Kürzung. Positiv beurteilen die Präsidenten von FDP und CVP das Lockern der Sparschraube durch die Regierung. Es sei ein Zeichen, dass die Baselbieter die Kultur in Basel-Stadt nicht nur konsumieren würden, sondern auch «etwas daran zahlen», sagt Brigitte Müller-Kaderli (CVP). Paul Hofer (FDP) wünscht sich eine fixe Berechnungsgrundlage für die Festlegung der Beitragshöhe, sei es nun auf der Basis von Bevölkerung oder Steuerkraft, «damit das ewige Hin und Her aufhört». In eine ähnliche Richtung stösst Adil Koller, Präsident der SP: «Ich finde es gut, dass der Sparhammer vorerst gestoppt worden ist. Denn von uns aus braucht es einen anständigen Beitrag an die Zentrumsleistungen in Basel, ansonsten sind die Kulturinstitutionen gefährdet. Auch dass man die unsinnige Verknüpfung von Uni-Beitrag und Kulturpauschale überdenkt, finde ich sinnvoll.» Oskar Kämpfer hält dagegen. Der Präsident der Baselbieter SVP hat nie einen Hehl daraus macht, dass er von der Kulturpauschale nicht viel hält. An der Landratsdebatte von 2017 hatte er statt der Halbierung die Streichung der Pauschale gefordert.

Dass die Regierung nun die Eckwerte des Kulturvertrags überprüfen will, findet Kämpfer richtig. Er fordert, dass dabei die Kulturfördermittel sämtlicher staatlichen und staatsnahen «Sponsoren» berücksichtigt werden. Dazu zu zählen seien beispielsweise auch die Gelder der Basellandschaftlichen Kantonalbank, die zu 100 Prozent dem Kanton gehöre, an die Tanzsparte des Theaters Basel. Ob dann noch eine Aufstockung der im Raum stehenden fünf Millionen Franken angebracht wäre, bezweifelt Kämpfer.

Bei der Unterstützung der Basler Kulturinstitutionen würden die Baselbieter Kulturschaffenden zu oft vergessen. Kämpfer ist nun gespannt auf die Vorlage im Frühling 2019. Allerdings ist er nicht sehr zuversichtlich, dass der Regierungsrat nach der Ankündigung im Sinne seiner Partei verhandeln wird. Deshalb werde die SVP dannzumal dafür kämpfen, dass der Inhalt des Kulturvertrags so angepasst wird, dass er auch für die Kulturschaffenden im Baselbiet passe. Die Debatte im Landrat darf mit Spannung erwartet werden. (Basler Zeitung)