Baselworld-Chefin geht

Prominenter Abgang bei der Schweizer Messe MCH Group: Baselworld-Chefin Sylvie Ritter verlässt das Unternehmen per Ende Juni. In einer E-Mail an ihre «Baselworld-Freunde» hat Ritter gestern Nachmittag ihre Kündigung mitgeteilt.

«Nach 26 Jahren bei der MCH Group, davon 15 Jahre als Managing Director der Baselworld, habe ich mich im Dezember 2016 entschieden, die Leitung der Weltmesse für Uhren und Schmuck abzugeben», schreibt die scheidende Messeleiterin.

Nach «vielen erfolgreichen Durchführungen» habe für den Baselworld-Jahrgang 2018 «die notwendige konzeptionelle Neuausrichtung» einge­leitet werden können. «Mit der Baselworld 2018 und den Zusagen der wichtigsten Aus­­steller für 2019 ist ein gutes Fundament gelegt, auf welchem die weiteren Herausforderungen in Angriff genommen werden können. Ich freue mich, Ende Juni eine Baselworld mit Rückenwind in neue Hände zu legen.»

In der E-Mail-Nachricht bedankt sich Ritter bei ihrem Team. Es sei intensiv zusammengearbeitet worden und man habe «schöne Erfolge» gefeiert, hält sie fest. «Ich bedanke mich von Herzen für die wunderbare Zeit, die guten Gespräche und die gemeinsame Begeisterung. Ich wünsche euch allen erholsame Sommertage, Zeit für eure Liebsten und die Musse für das Wesentliche.»

Auch Martin Fergusson tritt ab

Nicht nur Ritter, sondern auch Martin Fergusson hat sich entschieden, von seinem Posten zurückzutreten. Der Leiter Verkauf der Baselworld hat seinen letzten Arbeitstag am 30. Juni. «Nach 28 Jahren bei der Messe, davon 15 als Sales Director der Baselworld, habe ich im Spätherbst 2017 entschieden, mich beruflich nochmals zu verändern», schreibt Fergusson ebenfalls in einer elektronischen Nachricht an die «Freunde der Baselworld». Dieser Schritt nach so langer Zeit sei ihm nicht leicht gefallen. Es freue ihn deshalb sehr, dass «die Baselworld nach der diesjährigen Durchführung gestärkt übergeben werden kann».

Fergusson formuliert gegenüber der Belegschaft Worte des Danks für die professionelle und gute Zusammenarbeit – «auch in schwierigen Zeiten haben wir gemeinsam alle am gleichen Strick gezogen und die Baselworld so immer als Plattform für die gesamte Branche veranstalten dürfen.» (Basler Zeitung)