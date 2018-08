Basler Gewaltproblem nimmt weiter zu

Keine andere Schweizer Stadt hat mehr Kriminalität als Basel. So lautete das Fazit der Statistik, die vergangenen März fürs 2017 veröffentlicht wurde. Im Vergleich zu anderen Ballungszentren wie Zürich, Bern oder Genf verzeichnete Basel-Stadt verzeichnet pro 1000 Einwohner am meisten Delikte – es waren 113,5. In Zürich waren es 59,7, in Genf 102,8 und im Kanton Basel-Landschaft 38,8 Delikte.

Schon damals hiess es, Basel hätte ein Gewaltproblem, eine Darstellung, mit der sich Justizdirektor Baschi Dürr (FDP) sowie Vertreter der Linken schwer taten. Mit Spannung wurde deshalb erwartet, wie sich die Deliktentwicklung im 2018 fortsetzt und ob die eingeleiteten Kriminalitätsbekämpfungsmassnahmen greifen.

Öffentliche Sicherheit betroffen

Am Mittwoch veröffentlichte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt eine sogenannte Trendentwicklung. Die Gesamtkriminalität sei im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um zehn Prozent zurückgegangen, heisst es.

Zu einer Reduktion kam es im Bereich vorsätzliche Tötungen, die allerdings schon sehr tiefe Fallzahlen aufwiesen: Sie nahmen um 65 Prozent auf zwei Fälle im ersten Halbjahr 2018 ab. Bei den Einbruch- und Einschleichdiebstählen, die für Basel lange ein grosses Problem darstellten, kam es offenbar ebenfalls zu einer Trendwende. In der ersten Jahreshälfte verzeichneten die Strafverfolgungsbehörden einen Rückgang von 30 Prozent und bei den Taschendiebstählen ein Minus von 35 Prozent.

Die Sexualdelikte gaben mit minus fünf Prozent leicht nach, um so deutlicher fällt der Rückgang beim Betrug mit einem Minus von 25 Prozent aus. Sachbeschädigungen gingen um 15 Prozent zurück, und die bereits hohe Zahl von Fällen, in denen es um Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte ging, blieb auf dem Niveau des Vorjahres.

Gefühl der öffentlichen Sicherheit bedroht

Trotz des leichten Rückgangs der Gesamtkriminalität, scheint Basel das Problem der Gewalt noch nicht unter Kontrolle zu haben. Denn bei jenen Delikten, die besonders für das Gefühl der öffentlichen Sicherheit entscheidend sind, nehmen die Fälle weiter zu.

Im Bereich von Tätlichkeiten, wie sie etwa bei einer Rauferei oder Schlägerei vorkommen, nahmen die Delikte zehn Prozent zu, und am deutlichsten stieg die Deliktgruppe der Überfälle. Bei Raub und Entreissdiebstahl verzeichnen die Behörden eine Zunahme von 20 Prozent. (Basler Zeitung)