Basler Hotels mit neuem Übernachtungsrekord

Die Basler Hotels verzeichneten im Juni 2018 135'236 Logiernächte - so viele wie noch nie seit Beginn der statistischen Aufzeichnung vor 85 Jahren. Zu verdanken sei dieser neue Monatsrekord namentlich der Kunstmesse Art Basel, teilte das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt am Freitag mit. Auch verschiedene nationale und internationale Life Science-Kongresse hätten sich positiv auf die Logiernächtezahl ausgewirkt.

Im ersten Halbjahr 2018 wurden in den 64 Hotels des Stadtkantons 653'706 Übernachtungen verzeichnet. Das sind 4,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Die 338'805 Hotelgäste, die in den ersten sechs Monaten in Basel-Stadt logierten, verweilten im Durchschnitt 1,93 Tage am Rheinknie. (amu/sda)