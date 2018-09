Basler Kinder fahren weiterhin ins Skilager

Nach dem Bundesgerichtsentscheid im Dezember 2017 stand das Ende der Skilager im Raum. Damals hatte das Bundesgericht entschieden, dass ein obligatorisches Schullager im Kanton Thurgau die Eltern nicht übermässig belasten darf. Das Gericht hat die Kostenbeteiligung von Eltern damit stark eingeschränkt.

Nun dürfen Basler Schüler aufatmen: Es wird im Stadtkanton auch in Zukunft Skilager geben, wie das Erziehungsdepartement (ED) am Montag mitteilte. Das ED beantragt eine Erhöhung des Budgets um rund 440‘000 Franken. Die zusätzlichen Mittel ermöglichen eine deutliche Senkung der Elternbeiträge. Neu werden die Eltern für ein einwöchiges Skilager nur noch 125 Franken beisteuern müssen. Den Rest übernimmt die Staatskasse. Bisher waren es 300.- bis 350.-Franken.

An der Basler Sekundarschule bleibe damit die Durchführung eines Skilagers innerhalb der drei Schuljahre obligatorisch. Und vereinzelt fänden auch in Zukunft in den 5. oder 6. Klassen der Primarschule Skilager statt, heisst es in der Mitteilung des ED. Nicht betroffen seien die Skilager an den weiterführenden Schulen, bei denen es keine Begrenzung der Elternbeiträge gibt.

Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) hält seinen Entscheid für staatstragend: «Dieser Austausch zwischen Stadt und Berggebieten finde ich für den Zusammenhalt der Schweiz sehr wichtig.»

(amu)