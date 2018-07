Basler Polizeiwaffe fällt durch

Die Pistole SFP9 vom deutschen Waffenhersteller Heckler & Koch hat 2017 bei der Basler Polizei die Schweizer SIG Sauer P228 abgelöst. Die deutsche Neunmillimeter-Pistole gilt als sicher und einfach zu bedienen und soll ebenso durch ihr geringes Gewicht bestechen. Auch die Berliner Polizei orderte 24 000 Stück der SFP9, die in der deutschen Hauptstadt die SIG Sauer P225 ablösen sollte.

Doch wie die Bild am Sonntag Anfang Juli berichtete, fiel die Dienstwaffe durch die Qualitätsprüfung und wurde folglich als dienstuntauglich nicht für den Polizeigebrauch zugelassen. Die Berliner Polizei bestätigt auf Anfrage der BaZ Probleme mit der Pistole SFP9 und die nach den Testergebnissen massive Kritik der Polizeigewerkschaft.

Waffe sei bei Polizisten beliebt

Es geht im Kern um zwei Handicaps, welche allgemein als «herausfallende Magazine» und als «Probleme mit der Treffpunktlage» bezeichnet wurden. Die Polizeiführung in Berlin musste sich für die Beschaffung nicht nur die Kritik der Polizeibeamten gefallen lassen, sondern auch Kritik aus der Berliner Innenverwaltung. Der Rüstungskonzern nahm öffentlich nicht Stellung zum miserablen Testresultat und liess auch Fragen der BaZ dazu unbeantwortet.

Für Heckler & Koch sind Probleme bei der Treffsicherheit oder herausfallende Magazine nicht der erste Vorfall mit mangelhafter Ware. Für Hohn und Spott sorgte die Beschaffung des Sturmgewehrs G36 als Standardwaffe der Bundeswehr, die bei Hitze Präzisionsprobleme aufweist – der Lauf verbiegt sich. Das Sturmgewehr musste 2015 ausgemustert werden. Und nun also kaufte die Basler Polizei vor einem Jahr 900 Stück der SFP9. Die Beschaffung kostete Basel-Stadt rund eine halbe Million Franken.

Bei der Basler Polizei sei die in den Augen der Berliner Polizei untaugliche Waffe «sehr beliebt», teilt Sprecher Toprak Yerguz mit. Diese Waffe entspreche dem Stand der Technik und sei in der Anwendung sowie den Manipulationen einfacher als das Vorgängermodell. Dies zeige sich in einem besseren durchschnittlichen Trefferbild im Rahmen der Quartalsübungen. «Aus diesem Grund ist diese Waffe sehr beliebt.» Die Kantonspolizei Basel-Stadt könne die von der Berliner Polizei konkret beschriebenen Probleme «weder bestätigen noch nachvollziehen». Es habe zu Beginn lediglich ein Problem mit einem Zubehör (Batterieleistung einer Lampe) gegeben, das aber umgehend (und ohne Kostenfolge) vom Lieferanten gelöst worden sei, heisst es.

Modelle nahezu identisch

Doch wie kann dieselbe Waffe in einem Korps beschafft und in einem anderen Polizeikorps für dienstuntauglich beurteilt werden – insbesondere da es um essenzielle Qualitätsmängel geht? Polizeisprecher Yerguz verweist auf die vermeintliche Tatsache, dass die Basler Polizei ein anderes Modell (SFP9 SF) gekauft habe als die Berliner (SFP9 TR). Das wäre eine Erklärung: Ein anderes Modell lässt sich folglich auch nicht vergleichen.

Gemäss Heckler & Koch jedoch sind die Waffen «SF» und «TR» mit einer Ausnahme identisch: dem Abzug. Beim Berliner Modell «TR», das speziell für den Polizeieinsatz konzipiert wurde, muss der Abzug weiter bewegt werden, bis sich ein Schuss löst, als bei der «SF», welche die Basler kauften. «SF» steht für Special Forces, also für Spezialeinheiten, die schnell schiessen müssen. Doch diese unterschiedlichen Abzüge haben nichts mit der Treffsicherheit oder den herausfallenden Magazinen zu tun.

Konzern ist nicht kreditwürdig

Die Basler Polizei hat die Beschaffung der Dienstwaffe SFP9 nicht ausgeschrieben, sondern schliesslich fünf Waffen getestet. Die SIG P320 und die SFP9 wurden von 27 Polizisten nach den Testschiessen für gleich gut befunden. Danach folgte der Tragetest, und hierbei machte das deutsche Modell das Rennen. Die Berliner Polizei nahm auf Anfrage zu den Problemen mit den Magazinen keine Stellung, teilte jedoch mit, dass der Hersteller die Mängel bei der Treffsicherheit beheben werde.

Beim Lieferanten Heckler & Koch kommt ein weiterer heikler Aspekt dazu, der ähnlich ist wie bei den Teslas, welche die Polizei beschaffen möchte: Beide Konzerne sind finanziell angeschlagen, die längerfristige Lieferung von Waffen und Ersatzteilen womöglich nicht gewährleistet. Gemäss einem Artikel der Welt von Mitte Juni kämpft das Rüstungsunternehmen ums Überleben: Heckler & Koch sei hoch verschuldet und schreibe Verluste: Die Ratingagentur Moody’s stufte die Kreditwürdigkeit des Waffenherstellers auf dieselbe Stufe wie den Irak – tiefer als Ramsch.

